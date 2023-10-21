В ЄС нові електромобілі знову стали популярнішими за дизельні авто

За даними АСЕА, вересневі реєстрації нових автомобілів в ЄС зросли на 9,2% відносно минулого року, досягнувши 861 062 од., повідомляє Укравтопром.

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Це третій випадок в цьому році, коли попит на електромобілі (BEV) в ЄС перевищив попит на дизельні авто.

Реєстрації акумуляторних електромобілів зросли на 14,3%, досягнувши 127149 од. та охопивши майже 15% ринку.

Гібриди (PHEV і HEV) утримують другу позицію, з часткою ринку 35,5%. У вересні 2023 року їх було зареєстровано 305926 од.

Попри те, що бензинові автомобілі залишаються основним вибором європейських покупців, їхня частка ринку впала з 35,3% у вересні 2022 року до 34,1% цього року (293884 од.).

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Ринок дизельних авто падає

Ринок дизельних автомобілів ЄС продовжує падати. Попит на них, у порівнянні з вереснем минулого року, зменшився на 12,5% — до 109 680 од. Отже, ринкова частка дизельних авто зменшилась з 15,9% до 12,7%.

У перші три квартали 2023 року автомобільний ринок ЄС суттєво зріс (+16,9%), склавши 7 940 749 нових легкових авто.

За винятком Угорщини (-3,2%), усі ринки регіону зафіксували зростання протягом цих дев’яти місяців, у тому числі чотири найбільші: