Попит на електромобілі збільшився у 2,7 раза відносно торішнього вересня

Впродовж вересня український автопарк поповнили 4 298 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно торішнього вересня попит на електромобілі збільшився у 2,7 раза. Про це повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з серпнем 2023 року, ринок збільшився на 12%.

Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові авто — 4215 шт. (нових — 769 шт., уживаних — 3446 шт.).

Зазначається, що з 83 комерційних електромобілів новими були лише 6 авто.

ТОП-5 нових електромобілів у вересні

Volkswagen ID.4 — 350 од.;

Volkswagen ID.6 — 66 од.;

Toyota BZ4X — 51 од.;

Honda E — 49 од.;

BYD Yuan Plus — 19 од.

ТОП-5 вересня вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів

Nissan Leaf — 590 од.;

Volkswagen e-Golf — 433 од.;

Tesla Model 3 — 405 од.;

Tesla Model Y — 247 од.;

Renault Zoe — 194 од.

Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 24,2 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

До того ж в цих реєстраціях збільшилась частка нових машин — з 15% до 20%.