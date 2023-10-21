НБУ за тиждень збільшив продаж валюти на міжбанку

Національний банк протягом тижня, з 16 по 20 жовтня, купив на міжбанківському валютному ринку $0,14 млн і продав $735,48 млн. Чистий продаж валюти становив $735,34 млн проти $574,99 млн минулого тижня. Про це свідчать дані регулятора.

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Таким чином Нацбанк збільшив чистий продаж валюти в порівнянні з минулим тижнем на $160,35 млн.

З початку року НБУ на міжбанку:

купив $208,42 млн;

продав $21 936,95 млн.

Чистий продаж валюти становив $21 728,53 млн.

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