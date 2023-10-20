Станом на 1 жовтня 2023 року в Україні налічувалося 5 098 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 238. Про це свідчать дані Національного банку.
З початку року банки скоротили 238 відділень
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За даними регулятора, в Україні залишилося було 63 чинні банки. З початку року було закрито чотири банки, в яких було 150 відділень Айбокс Банк (69), Укрбудінвестбанк (50), Форвард (17) та Конкорд (10).
Найбільше відділень у державному Ощадбанку — 1182, який у 2023 році повернув собі лідерство за кількістю відділень.
Банки з найбільшими мережами відділень
Станом на 1 жовтня 2023 року перша десятка банків з найбільшими мережами відділень виглядає так:
- Ощадбанк — 1182
- Приватбанк — 1131
- Райффайзен Банк — 329
- Укрсиббанк — 222
- ПУМБ — 221
- Укргазбанк — 218
- А-Банк — 202
- Акордбанк — 147
- Креді Агріколь Банк — 141
- Сенс Банк — 138
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що державний Ощадбанк у другому кварталі 2023 року повернув собі статус банку з найбільшою кількістю структурних підрозділів, який він втратив у 2022 році.
Джерело: Мінфін
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