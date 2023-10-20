З початку року банки скоротили 238 відділень

Станом на 1 жовтня 2023 року в Україні налічувалося 5 098 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 238. Про це свідчать дані Національного банку.

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За даними регулятора, в Україні залишилося було 63 чинні банки. З початку року було закрито чотири банки, в яких було 150 відділень Айбокс Банк (69), Укрбудінвестбанк (50), Форвард (17) та Конкорд (10).

Найбільше відділень у державному Ощадбанку — 1182, який у 2023 році повернув собі лідерство за кількістю відділень.

Банки з найбільшими мережами відділень

Станом на 1 жовтня 2023 року перша десятка банків з найбільшими мережами відділень виглядає так:

Ощадбанк — 1182

Приватбанк — 1131

Райффайзен Банк — 329

Укрсиббанк — 222

ПУМБ — 221

Укргазбанк — 218

А-Банк — 202

Акордбанк — 147

Креді Агріколь Банк — 141

Сенс Банк — 138

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що державний Ощадбанк у другому кварталі 2023 року повернув собі статус банку з найбільшою кількістю структурних підрозділів, який він втратив у 2022 році.