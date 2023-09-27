Норвегія виділяє Україні ще $92 мільйони допомоги

Норвегія надає додатковий 1 млрд норвезьких крон ($92,5 млн) для забезпечення українців життєво важливою допомогою. Про це заявила міністр закордонних справ Аннікен Гюітфельдт.

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Допомога Норвегії

«Мирне населення України дуже постраждало внаслідок жорстокої війни росії. Зусилля українського народу протистояти щоденним нападам на мирних жителів та цивільну інфраструктуру були героїчними. Їм потрібна наша допомога, щоб пережити ще одну зиму війни», — сказала Гюітфельдт.

За оцінками ООН, понад 17 млн людей в Україні потребують гуманітарної допомоги. Близько 5 млн є внутрішньо переміщеними особами, а понад 6,2 млн втекли з України та шукали притулку в інших країнах через війну росії.

Від моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року Норвегія надала понад 3,5 млрд норвезьких крон гуманітарної підтримки Україні та допомоги біженцям у сусідніх країнах.