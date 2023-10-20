Ціна біткоїна знову перевищила $30 тисяч

У п'ятницю, 20 жовтня, котирування першої криптовалюти перевищили рівень $30 000. Про це свідчать дані CoinGecko.

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За тиждень актив зріс на 11,8%, за рік — на 56,2%.

Варто зазначити, що на момент написання новини ціна біткоїна знизилась до $29,878.



Майже всі активи з топ-10 опинилися в «зеленій зоні». Найпомітніше зростання у Solana — за тиждень на 26%.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за словами співзасновника аналітичної компанії Fundstrat Тома Лі, якщо Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) схвалить біткоїн-ETF, перша криптовалюта зможе подолати позначку $150 000 і наблизиться до $180 000.