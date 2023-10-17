Нова пошта запустить доставку між європейськими країнами

У 2024 році Нова пошта планує протестувати послугу доставки між країнами Європейського Союзу. Про це співвласник компанії Володимир Поперешнюк розповів у інтерв'ю Forbes .

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Що відомо

За його словами, повноцінно послуга доставки між країнами ЄС від Нової пошти може запрацювати у 2025 році.

Він додав, що компанія вже почала пропонувати послугу з доставки між країнами на деяких ринках, де відкрилися відділення Нової пошти.

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Поперешнюк уточнив, що для доставки між країнами Європи Нова пошта використовує два літаки АН-26 флоту власної авіакомпанії Supernova Airlines. Компанія також візьме у лізинг далекомагістральний літак, який дозволить доставляти відправлення до Європи та США.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», група компаній «Нова пошта» планує до кінця року вийти на ринок ще шести країн Європейського Союзу, відкривши там перші свої відділення.

Nova Post уже відкрила 62 відділення в Польщі, Литві, Чехії, Румунії, Німеччині та Молдові.