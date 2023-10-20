Курс валют на 20 жовтня: Долар в обмінниках подешевшав на 4 копійки

У п'ятницю, 20 жовтня, на готівковому ринку курс долара не змінився. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та продажу.

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В обмінниках долар подешевшав на 4 копійки у купівлі та на 1 копійку у продажу. Курс євро у купівлі зріс на 1 копійку, а у продажу не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,01−38,14 євро — 40,30−40,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,55−36,57 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,65−38,66 грн/євро.

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