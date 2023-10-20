Курс валют: НБУ знизив курс гривні на 5 копійок

Національний банк України встановив на 20 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,6118 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 5 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 20 жовтня установив офіційний курс євро на рівні 38,65 грн.

До закриття міжбанку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 8 копійок у продажу.

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