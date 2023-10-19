Національний банк України встановив на 19 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,5616 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 11 копійок.
Курс валют: НБУ знизив курс гривні на 11 копійок
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Валютний ринок
НБУ на 19 жовтня установив офіційний курс євро на рівні 38,60 грн.
До закриття міжбанку курс долара зріс на 20 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчав на 11 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.
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Джерело: Мінфін
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