Курс валют: НБУ знизив курс гривні на 11 копійок

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НБУ на 19 жовтня установив офіційний курс євро на рівні 38,60 грн.

До закриття міжбанку курс долара зріс на 20 копійок у купівлі та продажу. Євро подорожчав на 11 копійок у купівлі та на 9 копійок у продажу.

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