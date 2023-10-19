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19 жовтня 2023, 15:08 Читать на русском

Нацбанк назвав пріоритет на валютному ринку

Курсова стійкість, відсутність значних коливань на ринку чи перманентного послаблення гривні, залишатиметься пріоритетом Національного банку. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час конференції Market|Risk|2023, повідомляє пресслужба регулятора.

Курсова стійкість, відсутність значних коливань на ринку чи перманентного послаблення гривні, залишатиметься пріоритетом Національного банку.
Фото: НБУ

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Перехід до керованої гнучкості курсу

За словами Ніколайчука, Нацбанк доклав чималих зусиль для формування належних стійких передумов, щоб зберегти стійкість валютного ринку під час переходу до керованої гнучкості курсу.

Одна з них — це привабливі ставки за гривневими інструментами. Сьогодні середні ставки за депозитами у гривні становлять близько 11- 12% після оподаткування та захищають від інфляції.

Привабливість гривневих депозитів сприяє зменшенню попиту на валюту та відповідно зниженню тиску на валютному ринку.

НБУ планує продовжити реалізацію своєї відповідної стратегії та пом'якшувати обмеження. Водночас цей процес буде поступовим, щоб надати необхідні можливості для роботи підприємств та мінімізувати ризики.

Ситуація на валютному ринку

Крім того, директор Департаменту відкритих ринків Олексій Лупін модерував панельну дискусію за участю казначеїв банків під час конференції Market|Risk|2023.

Учасники відзначили майже повну безшовність переходу до керованої гнучкості курсу. Про це свідчить і зниження валютних інтервенцій НБУ.

Якщо першого тижня обсяг чистого продажу валюти НБУ сягнув $1 152 млн (близько половини з них — у перший день), то на другому тижні він знизився до $575 млн.

За словами регулятора, наразі щоденний продаж валюти НБУ перебуває в межах $100−170 млн. Курс на міжбанку несуттєво коливається в обидва боки, а готівковий ринок практично повернувся до стану на початку вересня.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 2 жовтня Національний банк впровадив керований гнучкий курс.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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youknow
youknow
19 жовтня 2023, 15:27
#
Споживча інфляція в річному вимірі приблизно 11,3% . Якщо середні ставки за депозитами у гривні становлять близько 11- 12% після оподаткування, то прибуток -0,3+0,7% річних. Не райдужно.
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