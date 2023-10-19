Google щороку платить Apple за збереження свого пошуковика в iPhone

Корпорація Google щороку виплачує Apple $18−20 мільярдів для збереження панівного становища свого пошуковика в мобільних телефонах від цього бренду. Є відомості, що зараз подібні угоди опинилися під загрозою розірвання через цивільний антимонопольний позов, поданий проти Google американським Міністерством юстиції. За даними LBLV , корпорацію звинувачують у створенні монополії на ринках пошукових систем та реклами в них.

До основних тем, пов'язаних із цим судовим розглядом, входить домовленість ISA, укладена між Google та Apple. В суді її розглядають як один із ключових прикладів неконкурентної поведінки. Аналітики не виключають, що судді змусять компанії розірвати договір, що коштуватиме Apple 14−16% її річного операційного прибутку. В разі програшу Google в суді під ударом виявиться не лише її угода з Apple, а й аналогічні домовленості з Samsung та Mozilla.

Дітище Стіва Джобса мало розповідає про підсегменти сервісів, але Google у звітах вказує гроші, що передаються їй як витрати на купівлю трафіку дистриб'юторами. За словами аналітиків, корпорація сплачує 22% від сукупних рекламних доходів у рамках програми ТАС. Вони вважають, що Apple може отримувати близько 40% цих коштів.

Міністерство юстиції Сполучених Штатів вважає, що Google платить Apple близько $10 мільярдів, але тут йдеться про гроші, які надходять із зовнішніх джерел. Рішення щодо антимонопольного розгляду проти Google ще можна уникнути. З високою ймовірністю воно буде прийнято мінімум наступного року, а потім розпочнеться тривалий апеляційний процес. При цьому економічний ефект для Apple, швидше за все, не буде суттєвим.

Експерти LBLV зазначають, що в цій справі Apple не знаходиться під судом і тому теоретично може укласти аналогічну угоду з постачальником іншої пошукової системи, щоб зробити її базовим варіантом для використання. Також не виключено, що компанія запровадить екран вибору. Зараз під її контролем знаходиться доступ до бази, що створює понад $60 мільярдів доходів від реклами. Ймовірно, Apple й надалі стягуватиме 25−30% комісійних за надання доступу до цих доходів.

Костянтин Філатов, фінансовий аналітик LBLV