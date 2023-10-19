Казахстан заборонив експорт до росії 106 видів високотехнологічних товарів, які можуть бути використані у війні. Про це заявив віце-міністр торгівлі та інтеграції Кайрат Торебаєв, повідомляє Казахське телеграфне агентство.
Казахстан ввів заборону на експорт до рф товарів, які можуть використовуватися у війні
►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Міністр уточнив, що імпорт з росії до Казахстану здійснюється, але експорт з Казахстану — обмежений.
«Ми експортуємо всі товари, крім тих, що відносяться до війни — на них накладено обмеження. Це 106 найменувань товарів — їхній експорт ми повністю заборонили», — сказав Торебаєв.
Серед таких товарів — дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватися під час війни.
«Зазначені 106 найменувань товарів не виробляються в Казахстані, а раніше (до війни росії з Україною, — ред.) реекспортувалися через Казахстан», — пояснив Торебаєв.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 2
До чого тут «через Монголію з Китаю»? В рф є свій кордон прямо з Китаєм.