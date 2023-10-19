Курс валют на 19 жовтня: міжбанк, курс в обмінниках та готівковий ринок

У четвер, 19 жовтня, на готівковому ринку курс долара не змінився. Євро також не змінилося у покупці та у продажу.

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В обмінниках долар у покупці та у продажу подешевшав на 5 копійок. Курс євро також у покупці та у продажу подешевшав на 5 копійок.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,70−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,70 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,05−38,20, євро — 40,35−40,50 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,60−36,62 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,58−38,59 грн/євро.

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