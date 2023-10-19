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19 жовтня 2023, 10:47 Читать на русском

Ціна на золото підскочила на $100 від початку конфлікту на Близькому Сході

З початку конфлікту на Близькому Сході ціна грудневого контракту на золото на біржі CME зросла на 6,16% або $113,6 за унцію та на піку 18 жовтня становила $1958,8 за унцію (+1,2%). Ціна закриття торгів 6 жовтня становила $1845,2 за унцію. Про це пише Reuters.

З початку конфлікту на Близькому Сході ціна грудневого контракту на золото на біржі CME зросла на 6,16% або $113,6 за унцію та на піку 18 жовтня становила $1958,8 за унцію (+1,2%).
Фото: depositphotos

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Чому зростає ціна на золото

Попит на золото зріс через комбінацію премії за геополітичний ризик, пов'язаний з побоюваннями затяжного військового конфлікту на Близькому Сході, імпульсом після прориву вище за ключові технічні рівні та ризики стагфляції в економіці через високі ціни на нафту, розповів старший аналітик з ринків Азіатсько-Тихоокеанського регіону брокер OANDA Кельвін Вонг.

Зростання попиту на активи-притулку на тлі загострення геополітичної напруги на Близькому Сході залишається головним каталізатором цін на золото, вважає ринковий стратег IG Йіп Джун Ронг. За його словами, ризики подальшої ескалації конфлікту можуть надати підтримку цінам на золото, яке вважається засобом захисту від політичної та фінансової невизначеності.

Читайте також: Атака ХАМАС і війна в Україні: чому ціна на золото не злітає до небес

Ціни на золото також отримали імпульс для зростання після того, як дані показали, що економіка Китаю, який є великим покупцем золота, зросла в третьому кварталі вище за очікування економістів. ВВП Китаю зріс на 4,9% рік у рік у третьому кварталі.

На думку експертів ANZ Banking Group, будь-яка подальша ескалація конфлікту на Близькому Сході має призвести до того, що покупки захисних активів залишаться на високому рівні. «Це відбувається на тлі високого попиту на фізичному ринку як з боку центральних банків, так і споживачів золота як в Індії, так і в Китаї», — повідомили в ANZ.

Аналітики Commerzbank прогнозують ціну на золото на рівні $1900 за унцію на кінець грудня та $2100 за унцію на кінець 2024 року. На думку експертів, якщо не буде подальшої ескалації, подальший потенціал зростання цін на золото, ймовірно, залишиться обмеженим.

Старший аналітик Kitco Metals Джим Вайкофф не відкидає продовження зростання вартості дорогоцінного металу. На Близькому Сході складається серйозна геополітична ситуація, найближчими кількома тижнями ціни на золото залишаться на високому рівні, при цьому не можна виключати досягнення позначки $2000 за унцію, повідомив він.

Джерело: Мінфін
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