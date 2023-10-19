JPMorgan спрогнозував падіння євро до паритету з доларом до кінця року

Конфлікт на Близькому Сході може призвести до зростання цін на енергоносії, що імпортуються до Європи, а високі ставки за кредитами негативно позначаться на зростанні ВВП єврозони, повідомило видання.

Курс євро вже впав більш ніж на 6% стосовно долара з моменту свого піку в середині липня ($1,1237) і за підсумками торгів у понеділок, 16 жовтня, коштував $1,0558. Зміцненню долара сприяли дані про зростання економіки США, тоді як у єврозоні, як очікується, спостерігатиметься економічний спад.

«Незважаючи на недавнє ослаблення, євро, як і раніше, не враховує безліч факторів невизначеності, з якими стикається валюта», — розповіла співголова дослідницької групи з глобальної валютної стратегії JPMorgan Міра Чандан.

Серед негативних чинників вона назвала посилення фінансових умов та потенційні геополітичні ризики, які зберігаються на тлі стагнації економіки.

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Уряд Німеччини минулого тижня знизив свій прогноз економічного зростання та попередив, що ВВП Німеччини скоротиться на 0,4% цього року. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що 2023 року Німеччина, найбільша економіка єврозони, може продемонструвати найслабшу динаміку серед економік усіх розвинених країн. ВВП країни, як прогнозує МВФ, за підсумками року скоротиться на 0,3%. На думку аналітиків, опитаних Bloomberg, Німеччину чекає друга рецесія цього року. За прогнозами, ВВП знизився на 0,2% за третій квартал і, ймовірно, впаде ще на 0,1% до кінця 2023 року.