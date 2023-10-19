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19 жовтня 2023, 9:53 Читать на русском

JPMorgan спрогнозував падіння євро до паритету з доларом до кінця року

JPMorgan прогнозує зниження курсу євро до паритету з доларом до кінця 2023 року на тлі зростання цін на енергоносії та уповільнення економічного зростання, пише Financial Times.

JPMorgan прогнозує зниження курсу євро до паритету з доларом до кінця 2023 року на тлі зростання цін на енергоносії та уповільнення економічного зростання, пише Financial Times.► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиПадіння до паритетуКонфлікт на Близькому Сході може призвести до зростання цін на енергоносії, що імпортуються до Європи, а високі ставки за кредитами негативно позначаться на зростанні ВВП єврозони, повідомило видання.
Фото: depositphotos.com

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Падіння до паритету

Конфлікт на Близькому Сході може призвести до зростання цін на енергоносії, що імпортуються до Європи, а високі ставки за кредитами негативно позначаться на зростанні ВВП єврозони, повідомило видання.

Курс євро вже впав більш ніж на 6% стосовно долара з моменту свого піку в середині липня ($1,1237) і за підсумками торгів у понеділок, 16 жовтня, коштував $1,0558. Зміцненню долара сприяли дані про зростання економіки США, тоді як у єврозоні, як очікується, спостерігатиметься економічний спад.

«Незважаючи на недавнє ослаблення, євро, як і раніше, не враховує безліч факторів невизначеності, з якими стикається валюта», — розповіла співголова дослідницької групи з глобальної валютної стратегії JPMorgan Міра Чандан.

Серед негативних чинників вона назвала посилення фінансових умов та потенційні геополітичні ризики, які зберігаються на тлі стагнації економіки.

Читайте: Економісти прогнозують Німеччині другу рецесію за рік

Уряд Німеччини минулого тижня знизив свій прогноз економічного зростання та попередив, що ВВП Німеччини скоротиться на 0,4% цього року. Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує, що 2023 року Німеччина, найбільша економіка єврозони, може продемонструвати найслабшу динаміку серед економік усіх розвинених країн. ВВП країни, як прогнозує МВФ, за підсумками року скоротиться на 0,3%. На думку аналітиків, опитаних Bloomberg, Німеччину чекає друга рецесія цього року. За прогнозами, ВВП знизився на 0,2% за третій квартал і, ймовірно, впаде ще на 0,1% до кінця 2023 року.

Негативні настрої

Аналітики Goldman Sachs заявили, що негативні настрої щодо євро посилюються, зокрема через побоювання інвесторів з приводу фінансових проблем в Італії.

Крім того, дані з економічної активності, що виходили протягом літа, не виправдали очікувань, а також зберігаються ризики подальшого підвищення цін на нафту і газ, розповіли в Goldman Sachs.

Nomura та RBC Capital Markets знизили свої прогнози щодо курсу євро. Вони прогнозують, що євро впаде до $1,02 до кінця року чи на початку 2024 року. Якщо ціни на нафту перевищать $110 за барель, євро важко уникнути паритету, вважає валютний стратег Nomura Джордан Рочестер.

Падіння до паритету поверне євро до рівнів, які спостерігалися у другому півріччі минулого року, коли курс єдиної європейської валюти опустився нижче за $1 вперше з 2002 року.

Джерело: Мінфін
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