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19 липня 2023, 11:05 Читать на русском

Україна увійшла до топ-10 країн, де найбільше цікавляться біткоїном — дослідження

Аналітики з CoinGecko провели дослідження і назвали країни, найбільш зацікавлені у популяризації біткоїна. Рейтинг європейських держав очолила Велика Британія — тут виявляють найбільший інтерес до біткоїна та криптовалют. Своєю чергою Україна увійшла до топ-10, посівши дев’яте місце, пише Noworries.news.

Аналітики з CoinGecko провели дослідження і назвали країни, найбільш зацікавлені у популяризації біткоїна.
Фото: depositphotos.com

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Інтерес до цифрових активів

Згідно з дослідженням, на Велику Британію припадає 44,6% загального суспільного інтересу до цифрових активів. При цьому на всі країни Євросоюзу припадає 44,8%. За результатами опитування, проведеного CoinGecko у 2022 році, Велика Британія посідала п’яте місце, тож аналітики відзначили зростання актуальності теми криптовалют та цифрових інвестицій у країні.

Україна в топ-10

Що стосується України, наша держава торік посіла третє місце у рейтингу прийняття криптовалюти населенням. За даними дослідницької компанії Tripple A, відсоток українців, які володіють цифровими активами, за минулий рік зріс на понад 2%.

Таким чином, на початок 2022-го криптовалюта була у 15,72% населення або ж у 6 млн громадян.

За час повномасштабного вторгнення і військової агресії росії проти України суспільство оцінило найбільшу перевагу криптовалютних переказів — їх можна робити у будь-який час та у будь-яку точку планети. Лише за перші три місяці війни Україна отримала $ 125 млн допомоги у криптовалюті, вона не припиняє надходити й досі.

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Щодо інших Європи, які виділили у CoinGecko, активно цікавляться криптоактивами Нідерланди, Польща, Німеччина, Франція, Словенія, Румунія, Іспанія та держава-терорист росія.

На них загалом припадає 34,9% криптовалютного інтересу континенту у проміжку з 1 січня по 9 липня 2023 року

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
19 липня 2023, 11:06
#
Ви два роки і так розповідали що ми в десятці.

Коли ми встигли з неї вийти?

Таким чином, на початок 2022-го криптовалюта була у 15,72% населення або ж у 6 млн громадян.

Не зрозуміло на чому базується цей висновок
+
+8
Rubi0
Rubi0
19 липня 2023, 11:21
#
Когда в страну завел 1 доллар, а за вывод 2, то не удивительно, скоро и пенсионеры будут хранить под матрасом флешку с usdt.
+
0
KingSalmon
KingSalmon
19 липня 2023, 12:28
#
Це все айтішники!)
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