Україна увійшла до топ-10 країн, де найбільше цікавляться біткоїном — дослідження

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Інтерес до цифрових активів

Згідно з дослідженням, на Велику Британію припадає 44,6% загального суспільного інтересу до цифрових активів. При цьому на всі країни Євросоюзу припадає 44,8%. За результатами опитування, проведеного CoinGecko у 2022 році, Велика Британія посідала п’яте місце, тож аналітики відзначили зростання актуальності теми криптовалют та цифрових інвестицій у країні.

Україна в топ-10

Що стосується України, наша держава торік посіла третє місце у рейтингу прийняття криптовалюти населенням. За даними дослідницької компанії Tripple A, відсоток українців, які володіють цифровими активами, за минулий рік зріс на понад 2%.

Таким чином, на початок 2022-го криптовалюта була у 15,72% населення або ж у 6 млн громадян.

За час повномасштабного вторгнення і військової агресії росії проти України суспільство оцінило найбільшу перевагу криптовалютних переказів — їх можна робити у будь-який час та у будь-яку точку планети. Лише за перші три місяці війни Україна отримала $ 125 млн допомоги у криптовалюті, вона не припиняє надходити й досі.

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Щодо інших Європи, які виділили у CoinGecko, активно цікавляться криптоактивами Нідерланди, Польща, Німеччина, Франція, Словенія, Румунія, Іспанія та держава-терорист росія.

На них загалом припадає 34,9% криптовалютного інтересу континенту у проміжку з 1 січня по 9 липня 2023 року