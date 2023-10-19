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19 жовтня 2023, 9:17 Читать на русском

Україна домовилася з Румунією про збільшення експорту української продукції

Україна уклала з Румунією сім нових домовленостей. Зокрема, про забезпечення транзиту продукції українського виробництва.Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Україна уклала з Румунією сім нових домовленостей.
Фото: телеграм-канал Шмигаля

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Нові угоди

Зазначається, що Кабінет міністрів у Києві спільно з румунською делегацією на чолі з Прем'єр-міністром Марчелом Чолаку провели спільне засідання урядів. За його підсумками уклали сім документів.

Серед них меморандум щодо посилення співпраці із забезпечення транзиту продукції українського виробництва. Планується комплексний розвиток пунктів пропуску для автомобільного, залізничного, морського та річкового сполучення.

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Крім цього, було укладено міжурядову угоду про будівництво автодорожнього прикордонного мосту через р. Тиса між населеними пунктами Біла Церква та Сігету Мармацієй. Саме там відкриється один із запланованих нових пунктів пропуску.

Також Україна та Румунія уклали міжурядовий імплементаційний протокол до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, що дозволить підвищити ефективність спільної боротьби з незаконною міграцією.

Також укладено декларацію про наміри між українським та румунським МОЗ та меморандум про взаєморозуміння та співробітництво у фармацевтичній сфері між профільними службами України та Румунії.

Український Мінстратегпромом та Міністерство економіки Румунії домовилися про нарощення оборонних можливостей: збільшення виробничих потужностей та розширення виробництва боєприпасів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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