Нафтогаз з початку року сплатив до держбюджету 70 млрд грн податків

Група «Нафтогаз» за підсумками січня-вересня 2023 року сплатила до державного бюджету 70 млрд грн податків. Про це йдеться у повідомленні компанії, пише «Інтерфакс-Україна».

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Скільки надійшло до бюджету

65 млрд грн надійшло до державного бюджету, що становить 11,8% від загальної суми відрахувань бізнесу до нього, та 5 млрд грн — до місцевих бюджетів.

«Група „Нафтогаз“ — це надійна економічна опора для громад та країни загалом. Тільки у вересні наші підприємства перерахували до держбюджету 8,2 млрд грн, що становить 13,9% усіх податкових надходжень», — наводяться у повідомленні слова голови правління НАК Олексія Чернишова.

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Нагадаємо

Група «Нафтогаз» у 2022 році перерахувала до бюджетів майже 100 млрд грн, у 2021 році — 116 млрд грн.