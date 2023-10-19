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19 жовтня 2023, 8:32 Читать на русском

Нафтогаз з початку року сплатив до держбюджету 70 млрд грн податків

Група «Нафтогаз» за підсумками січня-вересня 2023 року сплатила до державного бюджету 70 млрд грн податків. Про це йдеться у повідомленні компанії, пише «Інтерфакс-Україна».

Група «Нафтогаз» за підсумками січня-вересня 2023 року сплатила до державного бюджету 70 млрд грн податків.
Фото: depositphotos

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Скільки надійшло до бюджету

65 млрд грн надійшло до державного бюджету, що становить 11,8% від загальної суми відрахувань бізнесу до нього, та 5 млрд грн — до місцевих бюджетів.

«Група „Нафтогаз“ — це надійна економічна опора для громад та країни загалом. Тільки у вересні наші підприємства перерахували до держбюджету 8,2 млрд грн, що становить 13,9% усіх податкових надходжень», — наводяться у повідомленні слова голови правління НАК Олексія Чернишова.

Читайте також: З початку року Нафтогаз сплатив 61 млрд грн податків

Нагадаємо

Група «Нафтогаз» у 2022 році перерахувала до бюджетів майже 100 млрд грн, у 2021 році — 116 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Mr Bungle
Mr Bungle
19 жовтня 2023, 8:48
#
Скоро попросить у держави підтримки на… 300 млрд
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