Група «Нафтогаз» сплатила понад 61 млрд грн податків за 8 місяців цього року. Про це написав голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов.
З початку року Нафтогаз сплатив 61 млрд грн податків
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Зокрема, з його слів, 56,8 млрд грн отримав держбюджет, що становить 11,5% від загальних відрахувань бізнесу до державного бюджету. Ще 4,4 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів.
«Ми щодня працюємо над збільшенням прибутку, щоб забезпечити ще більше відрахувань у державну казну», — повідомив Чернишов.
Він також додав, що лише у серпні 2023 року відрахування до держбюджету склали майже 8,2 млрд гривень.
Джерело: Мінфін
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