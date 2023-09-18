З початку року Нафтогаз сплатив 61 млрд грн податків

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Зокрема, з його слів, 56,8 млрд грн отримав держбюджет, що становить 11,5% від загальних відрахувань бізнесу до державного бюджету. Ще 4,4 млрд грн надійшло до місцевих бюджетів.

«Ми щодня працюємо над збільшенням прибутку, щоб забезпечити ще більше відрахувань у державну казну», — повідомив Чернишов.

Він також додав, що лише у серпні 2023 року відрахування до держбюджету склали майже 8,2 млрд гривень.