Курс валют: НБУ знизив курс гривні на 12 копійок

Національний банк України встановив на 18 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,4507 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс гривні на 12 копійок.

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Валютний ринок

НБУ на 17 жовтня установив офіційний курс євро на рівні 38,55 грн.

До закриття міжбанку курс долара знизився на 5 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу. Євро подешевшав на 1 копійку у купівлі та на 1 копійку у продажу.

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