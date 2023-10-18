Ставки фрахту суден для транспортування нафти з російських балтійських портів до Індії зросли приблизно на 50% минулого тижня, оскільки частина судновласників відмовляється перевозити російську нафту після перших санкцій США через порушення цінових обмежень, встановлених країнами «Великої сімки» та ЄС. Про це повідомляє Reuters.
Вартість доставки російської нафти морем підскочила на 50% після санкцій США — Reuters
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«Ставки на фрахт зросли приблизно до $7,5 млн за рейс у понеділок з $4,5−4,8 млн минулого тижня», — повідомило джерело в торговій компанії, яка займається продажем російської нафти.
За словами співрозмовника агентства, деякі судна наймали за понад $7 млн, оскільки все більше судновласників, особливо грецьких, вирішують вийти з російського бізнесу. Деякі з них вийшли місяць тому, але сьогодні кількість таких компаній зросла.
«Ринок фрахтових перевезень загалом зростає, ставки зростають на маршрутах Західна Африка — Перська затока США, Західна Африка — Середземномор’я та середземноморські маршрути, спокушаючи судновласників шукати безпечніші альтернативи», — додало джерело.
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Вищі тарифи на доставку та проблеми з оплатою на тлі посилення контролю США над постачанням російської нафти можуть завадити планам Москви зменшити розмір знижок на її нафту на світовому ринку, зауважило одне з джерел Reuters.
«Знижки на Urals (на основі вартості, страхування та фрахту) можуть збільшитися через підвищення фрахту, транзакційних витрат і санкційного ризику», — визнав трейдер на російському нафтовому ринку.
Вартість доставки російської нафти поступово знижувалася з зими, коли було запроваджено обмеження цін. Це допомогло російським експортерам нафти збільшити прибутки.
Коментарі - 3
Впрочем, какая разница:
2012. Среднегодовой курс — 1 USD = 30 RUB
Доходы бюджета РФ — 12 855 млрд. руб. или $428 млрд
Средняя зп — 26 629 руб. или $888
2020. Среднегодовой курс — 1 USD = 75 RUB
Доходы бюджета РФ — 20 379 млрд. руб. или $272 млрд
Средняя зп — 35 361 руб. или $471
2022. Среднегодовой курс — 1 USD = 65 RUB
Доходы бюджета РФ — 27 800 млрд. руб. или $428 млрд
Средняя зп — 57 819 руб. или $889
Какие выводы из этого вы предлагаете сделать? Что в долларах доходы бюджета и з/п россиян в 2022-м такие же, как и в 2012-м? И выросли в полтора-два раза по сравнению с 2020-м?
Как из этих цифр получить перемогу и явное подтверждение того, что расеюшка гибнет и вот-вот таки точно стопроцентно сгинет?