Вартість доставки російської нафти морем підскочила на 50% після санкцій США — Reuters

Ставки фрахту суден для транспортування нафти з російських балтійських портів до Індії зросли приблизно на 50% минулого тижня, оскільки частина судновласників відмовляється перевозити російську нафту після перших санкцій США через порушення цінових обмежень, встановлених країнами «Великої сімки» та ЄС. Про це повідомляє Reuters.

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«Ставки на фрахт зросли приблизно до $7,5 млн за рейс у понеділок з $4,5−4,8 млн минулого тижня», — повідомило джерело в торговій компанії, яка займається продажем російської нафти.

За словами співрозмовника агентства, деякі судна наймали за понад $7 млн, оскільки все більше судновласників, особливо грецьких, вирішують вийти з російського бізнесу. Деякі з них вийшли місяць тому, але сьогодні кількість таких компаній зросла.

«Ринок фрахтових перевезень загалом зростає, ставки зростають на маршрутах Західна Африка — Перська затока США, Західна Африка — Середземномор’я та середземноморські маршрути, спокушаючи судновласників шукати безпечніші альтернативи», — додало джерело.

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Вищі тарифи на доставку та проблеми з оплатою на тлі посилення контролю США над постачанням російської нафти можуть завадити планам Москви зменшити розмір знижок на її нафту на світовому ринку, зауважило одне з джерел Reuters.

«Знижки на Urals (на основі вартості, страхування та фрахту) можуть збільшитися через підвищення фрахту, транзакційних витрат і санкційного ризику», — визнав трейдер на російському нафтовому ринку.

Вартість доставки російської нафти поступово знижувалася з зими, коли було запроваджено обмеження цін. Це допомогло російським експортерам нафти збільшити прибутки.