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12 вересня 2023, 10:02 Читать на русском

Чехія збільшила імпорт російської нафти до 11-річного максимуму

Чехія отримала з росії 65% усієї імпортної нафти за підсумками першого півріччя 2023 року. За аналогічний період минулого року частка російської імпортної нафти становила 56%, пише видання Hospodarske Noviny із посиланням на заяву представника Mero, державного оператора чеських нафтопроводів.

Чехія отримала з росії 65% усієї імпортної нафти за підсумками першого півріччя 2023 року.
Фото:depositphotos

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Імпорт російської нафти

Таким чином частка імпортної нафти з Росії є найвищою з 2012 року, уточнюють у виданні.

З минулого року ЄС заборонив імпорт нафти з росії, але для Чехії діє виняток. Країна може отримувати російську нафту трубопроводом «Дружба». Також Чехія отримує нафту з трубопроводу IKL з Німеччини, який з'єднується із трубопроводом TAL з Італії.

Чехія збільшує закупівлі російської нафти через побоювання, що постачання з росії територією України можуть будь-якої миті припинитися внаслідок воєнних дій.

За підрахунками громадської організації No Russian Oil, з початку 2023 року до Чехії було імпортовано російської нафти на $1,1 млрд, водночас до бюджету росії сплачено $308 млн.

Читайте: Доходи рф від продажу нафти та газу впали більш ніж на чверть

Чехія планує повністю відмовитися від російської нафти до 2025 року. Оператор Mero розпочав проєктні роботи з розширення потужності європейського трубопроводу TAL. Проєкт вартістю $700 млн має збільшити імпорт нафти на 4 млн тонн на рік — до 8 млн тонн.

Чехія з початку року припинила імпортувати російський газ, оголосивши про повну газову незалежність від рф. Країна отримує газ із ЗПГ-терміналів у Нідерландах та Бельгії.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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