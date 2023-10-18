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18 жовтня 2023, 16:36 Читать на русском

Субсидії на опалювальний сезон продовжать автоматично

Домогосподарствам, яким було визначено право на житлову субсидію у вересні 2023 року, у тому числі тим у кого розмір житлової субсидії становив 0,00 грн, органами Пенсійного фонду України у жовтні буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон без необхідності звертатись за нею. Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Домогосподарствам, яким було визначено право на житлову субсидію у вересні 2023 року, у тому числі тим у кого розмір житлової субсидії становив 0,00 грн, органами Пенсійного фонду України у жовтні буде проведено розрахунок розміру житлової субсидії на опалювальний сезон без необхідності звертатись за нею.
Фото: napensii.ua

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Право таких домогосподарств на отримання житлової субсидії не переглядається, воно визначено в травні 2023 року на період до квітня 2024 року включно.

Які доходи враховуються

Для проведення розрахунку житлової субсидії на опалювальний період доходи враховуються за І — ІІ квартали 2023 року відповідно до норм Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для всіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 № 632.

При цьому при розрахунку житлової субсидії на опалювальний період (з жовтня) розмір пенсійної виплати (як дохід) враховується за серпень 2023 року.

Субсидія за жовтень: 15 днів без опалення та 16 днів з опаленням

Розмір житлової субсидії за жовтень обчислюється з урахуванням тривалості опалювального періоду з 16 жовтня. Тобто послуга з опалення житлового приміщення розраховується на 16 днів незалежно від кількості днів, протягом яких ця послуга фактично надається.

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Якщо раніше субсидію не одержували

Якщо громадяни, які не отримували житлову субсидію влітку або яким було відмовлено у її призначенні на неопалювальний період, звернуться за її призначенням у період по 30 листопада 2023 року, житлову субсидію буде призначено з жовтня 2023 року.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
mantis05
mantis05
18 жовтня 2023, 17:46
#
Пока будут субсидии- не будет стимула экономить или утеплять или хотя-бы счётчик ставить
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