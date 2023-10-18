Парламент проголосував за основу за висновки та пропозиції народних депутатів до бюджету на 2024 рік. Про це повідомив перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Рада схвалила за основу пропозиції до бюджету на 2024 рік
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«За» проголосувало 254 депутати.
Далі розгляд 1600+ правок і потім голосування в цілому по висновкам комітету. Ставити будуть зараз близько 400 правок і таке голосування буде завтра. І коли висновки будуть прийняті в цілому, то це називається перше читання по Бюджету", — пояснив Железняк.
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Джерело: Мінфін
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