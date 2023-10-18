Рада схвалила за основу пропозиції до бюджету на 2024 рік

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«За» проголосувало 254 депутати.

Далі розгляд 1600+ правок і потім голосування в цілому по висновкам комітету. Ставити будуть зараз близько 400 правок і таке голосування буде завтра. І коли висновки будуть прийняті в цілому, то це називається перше читання по Бюджету", — пояснив Железняк.

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