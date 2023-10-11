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11 жовтня 2023, 12:51 Читать на русском

Бюджет-2024: депутати подали правок на 12,5 трильйона гривень

До законопроєкту «Про Держбюджет на 2024 рік» депутати подали 1 620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трильйона гривень. Про це повідомила голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа.

До законопроєкту «Про Держбюджет на 2024 рік» депутати подали 1 620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трильйона гривень.

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«До державного бюджету 2024 року подано 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трильйонів гривень. В 2022 році депутати були набагато скромніші. До державного бюджету на 2023 рік були подані 1270 пропозицій на загальну суму 3,7 трильйона гривень», — написала Підласа.

Вона підкреслила, що врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо тому, що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів складають максимум 3,96 трлн грн на рік і вони вже розподілені Мінфіном на видатки у проєкті бюджету.

Друзі вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатися про вашу роботу.

Ми хочемо запитати вас, чи вам подобаються їх слухати, які теми вас цікавлять, і про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
11 жовтня 2023, 13:06
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Реальность и хотелки
отличаются в разы…
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0
penetrator1963
penetrator1963
11 жовтня 2023, 14:14
#
Гулять так гулять)
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+15
Genna Smatko
Genna Smatko
11 жовтня 2023, 14:18
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А-ха-ха-ха! Воровать так воровать подумали депутати. Пир во время чуми. Через два тижні депутати вже будуть нелегетимні. Гнати їх треба у шию тільки за такі правки.
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0
Philip92
Philip92
11 жовтня 2023, 15:01
#
А может лучше 12,5 триллиона правок на 1620 гривен?
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