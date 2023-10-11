Бюджет-2024: депутати подали правок на 12,5 трильйона гривень

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«До державного бюджету 2024 року подано 1620 поправок на загальну додаткову суму 12,5 трильйонів гривень. В 2022 році депутати були набагато скромніші. До державного бюджету на 2023 рік були подані 1270 пропозицій на загальну суму 3,7 трильйона гривень», — написала Підласа.

Вона підкреслила, що врахувати всі ці бажання народних депутатів неможливо тому, що реалістично внутрішні ресурси (усі можливі надходження), ОВДП і допомога партнерів складають максимум 3,96 трлн грн на рік і вони вже розподілені Мінфіном на видатки у проєкті бюджету.

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