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18 жовтня 2023, 14:31 Читать на русском

Байден проситиме $100 мільярдів для допомоги Україні та Ізраїлю — Bloomberg

Президент США Джо Байден планує звернутися до Конгресу із додатковим запитом про виділення близько $100 млрд, який включатиме оборонну допомогу Ізраїлю та Україні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на свої джерела.

Президент США Джо Байден планує звернутися до Конгресу із додатковим запитом про виділення близько $100 млрд, який включатиме оборонну допомогу Ізраїлю та Україні.
Фото: wikipedia.org

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Крім того, пакет допомоги включатиме фінансування охорони кордону та допомогу країнам Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема Тайваню.

Рішення просити Конгрес про виділення комплексного пакета спрямоване на те, щоб заручитися підтримкою республіканців, які виступають проти збільшення допомоги Україні.

Водночас рішення включити фінансування охорони кордону також може допомогти отримати підтримку республіканців, які вже давно пов’язують додаткову іноземну допомогу з вирішенням проблеми напливу мігрантів у США.

Співрозмовник агентства зазначив, що деталі пакета все ще опрацьовуються, і що сума покриватиме цілий фінансовий рік.

Попередній запит Білого дому, який передбачав допомогу Україні на суму $24 млрд, охоплював лише тримісячний період.

Читайте також: Ізраїль просить у США термінову допомогу на $10 мільярдів — The New York Times

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що очікує, що адміністрація надішле запит «до кінця цього тижня» і що він включатиме військову, дипломатичну, розвідувальну та гуманітарну допомогу для Ізраїлю.

«Ми хотіли б отримати додатковий пакет якомога швидше, тому що потреби великі як в Ізраїлі, так і в Україні», — сказав він.

Проте будь-який запит від Білого дому має бути спочатку схвалений Палатою представників, але Палата не зможе цього зробити без обрання нового спікера.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Sergio1963
Sergio1963
18 жовтня 2023, 17:27
#
Байден просить у конгреса, а васал тим часом поїхав просити у хозяїна.
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