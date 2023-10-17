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17 жовтня 2023, 12:11 Читать на русском

Ізраїль просить у США термінову допомогу на $10 мільярдів -The New York Times

Ізраїль запросив у США надзвичайну допомогу на $10 млрд. Про це пише The New York Times із посиланням на три джерела серед чиновників.

Ізраїль запросив у США надзвичайну допомогу на $10 млрд.
Фото: eadaily.com

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Що відомо

Законодавці та Білий дім розробляють пакет, який пов’язує допомогу Ізраїлю з допомогою Україні, коштами, які виділені на укріплення кордону США та Мексики та допомогу Тайваню. Раніше йшлося загалом про $2 млрд.

Конгресмени обговорюють надання ЦАХАЛ запасних снарядів для системи ППО «Залізний купол», 155-мм артилерійських боєприпасів, високоточних бомб і комплектів JDAM для перетворення звичайних авіабомб у високоточні снаряди, заявив лідер демократичної більшості Чак Шумер.

Нагадаємо

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль спочатку ракетами, а потім вторгся на південь країни, вбиваючи людей і захоплюючи заручників. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію Залізні мечі, завдавши ударів по сектору Газа, протягом наступних днів удари стали інтенсивнішими.

У ніч на 8 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над більшістю населених пунктів, куди проникли терористи ХАМАС. Кабінет Ізраїлю оголосив стан війни вперше з 1973 року.

10 жовтня в Армії оборони Ізраїлю заявили, що повністю відновили контроль над кордоном із сектором Гази.

15 жовтня газета The New York Times написала, що Ізраїль переніс початок наземної операції в секторі Гази, яку планували вихідні, через несприятливі погодні умови.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+94
zzzachary
zzzachary
17 жовтня 2023, 12:55
#
10 млрд з війною проти кучки террористів на клаптику земліі нам розказують що дали нам дуже багато 40−50 млрд на війну проти Раши)
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
17 жовтня 2023, 13:38
#
Не просто раши, а проти 'втАрой Арміі мірА'!!!
проти тисяч танків, проти кораблів, проти підлодок, проти стратегічної авіації! проти СОТЕНЬ ТИСЯЧ СОЛДАТ!!!

нічого цього, АБСОЛЮТНО НІЧОГО нема в якогось там хамасу чи хезболи…
+
0
AAAA2000
AAAA2000
17 жовтня 2023, 12:59
#
Ізраіль «прігласіл» в США. А чому не в кіно?😂😂😂🤔🤔🤔
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