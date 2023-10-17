Ізраїль просить у США термінову допомогу на $10 мільярдів -The New York Times

Що відомо

Законодавці та Білий дім розробляють пакет, який пов’язує допомогу Ізраїлю з допомогою Україні, коштами, які виділені на укріплення кордону США та Мексики та допомогу Тайваню. Раніше йшлося загалом про $2 млрд.

Конгресмени обговорюють надання ЦАХАЛ запасних снарядів для системи ППО «Залізний купол», 155-мм артилерійських боєприпасів, високоточних бомб і комплектів JDAM для перетворення звичайних авіабомб у високоточні снаряди, заявив лідер демократичної більшості Чак Шумер.

Нагадаємо

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль спочатку ракетами, а потім вторгся на південь країни, вбиваючи людей і захоплюючи заручників. У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію Залізні мечі, завдавши ударів по сектору Газа, протягом наступних днів удари стали інтенсивнішими.

У ніч на 8 жовтня Ізраїль заявив про відновлення контролю над більшістю населених пунктів, куди проникли терористи ХАМАС. Кабінет Ізраїлю оголосив стан війни вперше з 1973 року.

10 жовтня в Армії оборони Ізраїлю заявили, що повністю відновили контроль над кордоном із сектором Гази.

15 жовтня газета The New York Times написала, що Ізраїль переніс початок наземної операції в секторі Гази, яку планували вихідні, через несприятливі погодні умови.