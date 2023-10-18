Попиту на створення нових банків наразі в Україні немає. За останні п’ять років Національний банк не отримав жодного пакету документів. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник, передає Інтерфакс-Україна.
Попит на відкриття нових банків: За останні п’ять років НБУ не отримав жодного пакету документів
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«Кількість звернень від небанківських гравців теж на низькому рівні, водночас цього року попит вищий у порівнянні з 2022 роком», — сказав він в інтерв'ю агентству.
Олійник уточнив, що з початку цього року Нацбанк отримав понад два десятки звернень: більшість від фінкомпаній та лізингодавців, є також страхові компанії, тоді як минулого року було лише шість заяв.
«Із них половину відхилено, решта ще на розгляді», — додав він.
За словами заступника голови НБУ, попит на переліцензування учасників платіжного ринку на отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг також зріс. З початку року за такою ліцензією звернулося 70 небанківських установ, 55 із них зверталися кілька разів.
Коментарі - 2
Сейчас понятно что банк — это вложить 100 миллионов сразу и 50 миллионов каждый месяц. А будет ли прибыль — это как повезет.
Нафиг инвестору это ? проще сайты с легким *** лепить на манер онлифанса. и дешево и прибыльно. Или коноплю выращивать.