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18 жовтня 2023, 12:52 Читать на русском

Попит на відкриття нових банків: За останні п’ять років НБУ не отримав жодного пакету документів

Попиту на створення нових банків наразі в Україні немає. За останні п’ять років Національний банк не отримав жодного пакету документів. Про це повідомив заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник, передає Інтерфакс-Україна.

Попиту на створення нових банків наразі в Україні немає.
Фото:depositphotos

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«Кількість звернень від небанківських гравців теж на низькому рівні, водночас цього року попит вищий у порівнянні з 2022 роком», — сказав він в інтерв'ю агентству.

Олійник уточнив, що з початку цього року Нацбанк отримав понад два десятки звернень: більшість від фінкомпаній та лізингодавців, є також страхові компанії, тоді як минулого року було лише шість заяв.

«Із них половину відхилено, решта ще на розгляді», — додав він.

За словами заступника голови НБУ, попит на переліцензування учасників платіжного ринку на отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг також зріс. З початку року за такою ліцензією звернулося 70 небанківських установ, 55 із них зверталися кілька разів.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+12
yarg
yarg
18 жовтня 2023, 13:03
#
Период , когда новый банк можно было открыть , продав старые жигули — закончился.
Сейчас понятно что банк — это вложить 100 миллионов сразу и 50 миллионов каждый месяц. А будет ли прибыль — это как повезет.
Нафиг инвестору это ? проще сайты с легким *** лепить на манер онлифанса. и дешево и прибыльно. Или коноплю выращивать.
+
0
jakiro
jakiro
18 жовтня 2023, 14:03
#
Потім нацбанк прийде і впаяє штраф на 150 мільйонів за погушення фінмону
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