Попит на відкриття нових банків: За останні п’ять років НБУ не отримав жодного пакету документів

►Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Кількість звернень від небанківських гравців теж на низькому рівні, водночас цього року попит вищий у порівнянні з 2022 роком», — сказав він в інтерв'ю агентству.



Олійник уточнив, що з початку цього року Нацбанк отримав понад два десятки звернень: більшість від фінкомпаній та лізингодавців, є також страхові компанії, тоді як минулого року було лише шість заяв.



«Із них половину відхилено, решта ще на розгляді», — додав він.



За словами заступника голови НБУ, попит на переліцензування учасників платіжного ринку на отримання ліцензії на надання фінансових платіжних послуг також зріс. З початку року за такою ліцензією звернулося 70 небанківських установ, 55 із них зверталися кілька разів.