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18 жовтня 2023, 12:23 Читать на русском

76% бізнесів підвищують рівень заробітної плати — дослідження ринку праці України

Європейська Бізнес Асоціація провела чергове дослідження ринку праці, аби визначити чи змінились і як основні тенденції під час воєнного стану щодо персоналу, якими є заплановані зміни в контексті підвищення/скорочення зарплат на 2024, яким є ставлення до дистанційної роботи, плани компаній стосовно працівників, що перебувають за кордоном, тощо.

Європейська Бізнес Асоціація провела чергове дослідження ринку праці, аби визначити чи змінились і як основні тенденції під час воєнного стану щодо персоналу, якими є заплановані зміни в контексті підвищення/скорочення зарплат на 2024, яким є ставлення до дистанційної роботи, плани компаній стосовно працівників, що перебувають за кордоном, тощо.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЗміни щодо персоналу у 2023 роціЗокрема, представники бізнесу зазначили, що у 2023 році в їх компаніях відбулись такі основні зміни: 76% респондентів повідомили про підвищення рівня заробітної плати; 51% респондентів повідомили про збільшення функціоналу та найм нових працівників; 21% респондентів повідомили про замороження бюджетів на розвиток, навчання та утримання персоналу; 8% респондентів повідомили про скорочення персоналу; 4% респондентів проінформували про замороження бонусів та преміальних виплат; 1,5% респондентів проінформували про зменшення рівня заробітних плат.
Фото: pixabay.com

Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зміни щодо персоналу у 2023 році

Зокрема, представники бізнесу зазначили, що у 2023 році в їх компаніях відбулись такі основні зміни:

  • 76% респондентів повідомили про підвищення рівня заробітної плати;
  • 51% респондентів повідомили про збільшення функціоналу та найм нових працівників;
  • 21% респондентів повідомили про замороження бюджетів на розвиток, навчання та утримання персоналу;
  • 8% респондентів повідомили про скорочення персоналу;
  • 4% респондентів проінформували про замороження бонусів та преміальних виплат;
  • 1,5% респондентів проінформували про зменшення рівня заробітних плат.

Водночас компанії продовжують підтримувати своїх працівників, розуміючи, що люди — серце бізнесу. Майже всі компанії виплачують у повному обсязі зарплати (97%), більшість також виплачують бонуси та премії (85%), половина надає психологічну підтримку працівникам (53%) і майже половина організовує освітні курси для працівників (47%).

Серед менш популярних речей — сплата податків за працівників, котрі перебувають за кордоном, міжнародні програми медичного страхування для працівників, компенсації електроенергії/інтернету/частини витрат на оренду житла.

На запитання щодо змін у 2024 щодо персоналу компанії заявили про:

  • збільшення рівня заробітної плати (72% респондентів);
  • збільшення кількості працівників (41% респондентів);
  • збільшення бюджетів на навчання та розвиток (32% респондентів);
  • вихід на інші ринки та пошук нових партнерів (30% респондентів);
  • перерозподіл функцій працівників у бік мультифункціональності (10% респондентів).

Плани щодо 2024 року

У планах більшості бізнесів на наступний рік — розширення штату.

Так, 65% бізнесів планують відкриватись вакансії у 2024 році. До речі, більше 80% бізнесів не планують скорочувати чисельність персоналу (можливим є скорочення у 5%).

93% учасників дослідження підтвердили, що в їх компаніях у 2024 році заплановано підвищення рівня заробітної плати.

29% HR спеціалістів зазначили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 10 — 15%.

12% HR спеціалістів зазначили, що в їх компанія планується збільшення рівня заробітної плати на 5 -10%.

10% HR спеціалістів зазначили, що в їх компанія планується збільшення рівня заробітної плати на 15−20%.

Лише 2% респондентів написали, що у компанії заплановано збільшення рівня зарплати на більше ніж 20%.

Для інформації щодо зарплат у 2023: 47% компаній мали підвищення рівня заробітної плати на 10−15%. 26% мали підвищення рівня заробітної плати на 15−20%. 8% — більше ніж на 20%. 8% — менше ніж на 10%.

Дистанційна робота

61% учасників мають можливість працювати дистанційно (28% стверджують, що опція доступна всім працівникам), 11% такої можливості не мають.

Категорії працівників, які не мають можливості працювати дистанційно:

  • співробітники складу та виробництва;
  • співробітники торгових точок (безпосередньо в магазині);
  • банківські спеціалісти: працівники відділень, інкасації, каси перерахунку;
  • технічний персонал: прибиральниця, водій, охоронник;
  • адміністративний персонал: секретар, офіс менеджер;
  • механік, майстер-приймальник;
  • директор/заступник директора, головний бухгалтер;
  • менеджер з продажу;
  • працівники логістичної сфери;
  • медичні працівники та працівники лабораторій;
  • юристи судової та кримінальної практик;
  • керівники, які зобов'язані підписувати паперові документи;
  • менеджер з обслуговування клієнтів;
  • ІТ спеціаліст та HR-менеджер;
  • менеджмент середньої та вищої ланки.

Працівники за кордоном

33% бізнесів повідомили, що мають не більше 5% працівників за кордоном. А у 19% бізнесів всі працівники компанії наразі проживають та працюють в Україні.

Серед популярних країн, де проживають працівники компаній було названо такі країни: Польща, Німеччина, Чехія, Румунія, Велика Британія, Іспанія, Ізраїль, Нідерланди, Словенія, Австрія, Норвегія, Бельгія, США, Швейцарія, Канада, Латвія, Італія, Люксембург.

Водночас майже половина респондентів повідомила (49%), що їх компанія не планує повертати працівників до офісу найближчим часом. 34% зазначили, що найближчим часом, компанія планує повертати всіх працівників до офісу. А 17% респондентів повідомили, що компанія планує повертати не всі категорії працівників.

Загальна ситуація з кадрами

Окремим блоком йшли питання, котрі стосувались браку кадрів, оскільки, загалом, лунає все більше інформації про те, що бізнес вже відчуває брак кадрів.

Так, 55% компаній нам підтвердили, що вже відчувають брак кадрів, 33% зазначили, що відчувають це частково і ще 12% поки не відчувають недостачі.

Які вакансії на думку HR спільноти найскладніше закрити. Це, зокрема:

  • менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);
  • спеціаліст вузького профілю;
  • спеціаліст зі знанням англійської мови;
  • маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;
  • юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес аналітик;
  • інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;
  • слюсар, механік;
  • виробничий персонал;
  • робітники магазину: кухар, пекар, розробник риби;
  • обслуговуючий персонал.

Загалом же HR спеціалісти виділили наступні проблеми на ринку праці України зараз:

  • дефіцит талантів;
  • мобілізація;
  • бажання працювати відділено;
  • відтік кваліфікованих кадрів за кордон;
  • вигорання і втома співробітників;
  • український бізнес продовжує працювати в «сірому» або «чорному» полі, що не дуже приваблює повернення населення, яке виїхало;
  • диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу;
  • низький рівень заробітної плати;
  • брак фахівців зі знанням англійської мови;
  • зі сторони HR відділів: ейджизм та упередженість щодо гендерних ролей;
  • офіційне працевлаштування військовозобов'язаних (через ризик бути мобілізованим).

В той же час, і працівники намагаються себе підтримувати: працювати з психологом, малювати, вивчати історію, займатись йогою або ж вишивати, волонтерити, проводити більше часу з родиною та друзями, тощо.

Які ж навички потрібні будуть у 2024−2025 роках

  • стрес менеджмент;
  • багатозадачність;
  • адаптивність та гнучкість;
  • емоційний інтелект;
  • готовність навчатись;
  • знання іноземних мов;
  • робота з новими технологіями;
  • критичне мислення;
  • work-life balance та розуміння перших сигналів вигорання;
  • ефективна комунікація;
  • управління змінами.

Дослідження

В дослідженні взяв участь 131 фахівець зі сфери управління персоналом (37% керівники департаменту, 32% менеджери середньої ланки, 26% топ менеджмент, 5% молодший персонал).

Понад 70% учасників даного дослідження представлять міжнародний бізнес. 48% компаній є представниками великого бізнесу, 44% середнього бізнесу, та 8% малого бізнесу.

Найбільша кількість учасників дослідження представляють оптову та роздрібну торгівлю, фінансові послуги (страхові, банківські, цінні папери), фармацевтичний сектор, спеціалізовані консультаційні послуги (юридичні, аудиторські, маркетингові, рекрутингові, тощо).

Джерело: Мінфін
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