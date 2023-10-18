Європейська Бізнес Асоціація провела чергове дослідження ринку праці, аби визначити чи змінились і як основні тенденції під час воєнного стану щодо персоналу, якими є заплановані зміни в контексті підвищення/скорочення зарплат на 2024, яким є ставлення до дистанційної роботи, плани компаній стосовно працівників, що перебувають за кордоном, тощо.
76% бізнесів підвищують рівень заробітної плати — дослідження ринку праці України
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Зміни щодо персоналу у 2023 році
Зокрема, представники бізнесу зазначили, що у 2023 році в їх компаніях відбулись такі основні зміни:
- 76% респондентів повідомили про підвищення рівня заробітної плати;
- 51% респондентів повідомили про збільшення функціоналу та найм нових працівників;
- 21% респондентів повідомили про замороження бюджетів на розвиток, навчання та утримання персоналу;
- 8% респондентів повідомили про скорочення персоналу;
- 4% респондентів проінформували про замороження бонусів та преміальних виплат;
- 1,5% респондентів проінформували про зменшення рівня заробітних плат.
Водночас компанії продовжують підтримувати своїх працівників, розуміючи, що люди — серце бізнесу. Майже всі компанії виплачують у повному обсязі зарплати (97%), більшість також виплачують бонуси та премії (85%), половина надає психологічну підтримку працівникам (53%) і майже половина організовує освітні курси для працівників (47%).
Серед менш популярних речей — сплата податків за працівників, котрі перебувають за кордоном, міжнародні програми медичного страхування для працівників, компенсації електроенергії/інтернету/частини витрат на оренду житла.
На запитання щодо змін у 2024 щодо персоналу компанії заявили про:
- збільшення рівня заробітної плати (72% респондентів);
- збільшення кількості працівників (41% респондентів);
- збільшення бюджетів на навчання та розвиток (32% респондентів);
- вихід на інші ринки та пошук нових партнерів (30% респондентів);
- перерозподіл функцій працівників у бік мультифункціональності (10% респондентів).
Плани щодо 2024 року
У планах більшості бізнесів на наступний рік — розширення штату.
Так, 65% бізнесів планують відкриватись вакансії у 2024 році. До речі, більше 80% бізнесів не планують скорочувати чисельність персоналу (можливим є скорочення у 5%).
93% учасників дослідження підтвердили, що в їх компаніях у 2024 році заплановано підвищення рівня заробітної плати.
29% HR спеціалістів зазначили, що в їх компаніях планується збільшення рівня заробітної плати на 10 — 15%.
12% HR спеціалістів зазначили, що в їх компанія планується збільшення рівня заробітної плати на 5 -10%.
10% HR спеціалістів зазначили, що в їх компанія планується збільшення рівня заробітної плати на 15−20%.
Лише 2% респондентів написали, що у компанії заплановано збільшення рівня зарплати на більше ніж 20%.
Для інформації щодо зарплат у 2023: 47% компаній мали підвищення рівня заробітної плати на 10−15%. 26% мали підвищення рівня заробітної плати на 15−20%. 8% — більше ніж на 20%. 8% — менше ніж на 10%.
Дистанційна робота
61% учасників мають можливість працювати дистанційно (28% стверджують, що опція доступна всім працівникам), 11% такої можливості не мають.
Категорії працівників, які не мають можливості працювати дистанційно:
- співробітники складу та виробництва;
- співробітники торгових точок (безпосередньо в магазині);
- банківські спеціалісти: працівники відділень, інкасації, каси перерахунку;
- технічний персонал: прибиральниця, водій, охоронник;
- адміністративний персонал: секретар, офіс менеджер;
- механік, майстер-приймальник;
- директор/заступник директора, головний бухгалтер;
- менеджер з продажу;
- працівники логістичної сфери;
- медичні працівники та працівники лабораторій;
- юристи судової та кримінальної практик;
- керівники, які зобов'язані підписувати паперові документи;
- менеджер з обслуговування клієнтів;
- ІТ спеціаліст та HR-менеджер;
- менеджмент середньої та вищої ланки.
Працівники за кордоном
33% бізнесів повідомили, що мають не більше 5% працівників за кордоном. А у 19% бізнесів всі працівники компанії наразі проживають та працюють в Україні.
Серед популярних країн, де проживають працівники компаній було названо такі країни: Польща, Німеччина, Чехія, Румунія, Велика Британія, Іспанія, Ізраїль, Нідерланди, Словенія, Австрія, Норвегія, Бельгія, США, Швейцарія, Канада, Латвія, Італія, Люксембург.
Водночас майже половина респондентів повідомила (49%), що їх компанія не планує повертати працівників до офісу найближчим часом. 34% зазначили, що найближчим часом, компанія планує повертати всіх працівників до офісу. А 17% респондентів повідомили, що компанія планує повертати не всі категорії працівників.
Загальна ситуація з кадрами
Окремим блоком йшли питання, котрі стосувались браку кадрів, оскільки, загалом, лунає все більше інформації про те, що бізнес вже відчуває брак кадрів.
Так, 55% компаній нам підтвердили, що вже відчувають брак кадрів, 33% зазначили, що відчувають це частково і ще 12% поки не відчувають недостачі.
Які вакансії на думку HR спільноти найскладніше закрити. Це, зокрема:
- менеджер середньої та вищої ланки (директор, керівник);
- спеціаліст вузького профілю;
- спеціаліст зі знанням англійської мови;
- маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;
- юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес аналітик;
- інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;
- слюсар, механік;
- виробничий персонал;
- робітники магазину: кухар, пекар, розробник риби;
- обслуговуючий персонал.
Загалом же HR спеціалісти виділили наступні проблеми на ринку праці України зараз:
- дефіцит талантів;
- мобілізація;
- бажання працювати відділено;
- відтік кваліфікованих кадрів за кордон;
- вигорання і втома співробітників;
- український бізнес продовжує працювати в «сірому» або «чорному» полі, що не дуже приваблює повернення населення, яке виїхало;
- диспропорції між зарплатними очікуваннями кандидатів та фінансовими можливостями бізнесу;
- низький рівень заробітної плати;
- брак фахівців зі знанням англійської мови;
- зі сторони HR відділів: ейджизм та упередженість щодо гендерних ролей;
- офіційне працевлаштування військовозобов'язаних (через ризик бути мобілізованим).
В той же час, і працівники намагаються себе підтримувати: працювати з психологом, малювати, вивчати історію, займатись йогою або ж вишивати, волонтерити, проводити більше часу з родиною та друзями, тощо.
Які ж навички потрібні будуть у 2024−2025 роках
- стрес менеджмент;
- багатозадачність;
- адаптивність та гнучкість;
- емоційний інтелект;
- готовність навчатись;
- знання іноземних мов;
- робота з новими технологіями;
- критичне мислення;
- work-life balance та розуміння перших сигналів вигорання;
- ефективна комунікація;
- управління змінами.
Дослідження
В дослідженні взяв участь 131 фахівець зі сфери управління персоналом (37% керівники департаменту, 32% менеджери середньої ланки, 26% топ менеджмент, 5% молодший персонал).
Понад 70% учасників даного дослідження представлять міжнародний бізнес. 48% компаній є представниками великого бізнесу, 44% середнього бізнесу, та 8% малого бізнесу.
Найбільша кількість учасників дослідження представляють оптову та роздрібну торгівлю, фінансові послуги (страхові, банківські, цінні папери), фармацевтичний сектор, спеціалізовані консультаційні послуги (юридичні, аудиторські, маркетингові, рекрутингові, тощо).
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