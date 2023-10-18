Курс валют на 18 жовтня: в обмінниках долар у покупці подорожчав на дві копійки

У середу, 18 жовтня, на готівковому ринку курс долара не змінився. Євро не змінилося у покупці, а у продажу подешевшало на 3 копійки.

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 2 копійки, а у продажу не змінився. Курс євро не змінився.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,15−38,20, євро — 40,40−40,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,40−36,42 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,51−38,53 грн/євро.

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