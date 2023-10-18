Більшість українців, а саме 69%, зберігають свої заощадження в іноземній валюті. До початку війни ця цифра була меншою на 4%. При цьому, 85% українців банкам не довіряють, а віддають перевагу зберіганню грошей вдома. Про це повідомив член Ради НБУ Богдан Данилишин.
Українські громадяни та бізнес тримають переважну частку активів у валюті «під подушкою» — Данилишин
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Валютні активи
За його словами, понад 85% валютних активів, а саме — $116 млрд становить готівкова іноземна валюта. У порівнянні з іноземною валютою, гривневі фінансові активи складають менше частки в загальних фінансових активах, і становлять 31%.
З цього числа 11% заощаджень припадає на строкові вклади населення, 11% - на строкові вклади бізнесу та 42% - на поточні рахунки.
Данилишин додав, що станом на 1 вересня 2023 року фінансові активи в іноземній валюті які включають готівку, валютні банківські депозити та облігації в іноземній валюті складали $136 мільярдів.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 22
https://minfin.com.ua/invest/articles/skolko-zarabatyvayut-gde-i-v-chem-hranyat-sberezheniya-topchinovniki-nbu/
Было бы смешно, если бы не было так грустно