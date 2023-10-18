Українські громадяни та бізнес тримають переважну частку активів у валюті «під подушкою» — Данилишин

Більшість українців, а саме 69%, зберігають свої заощадження в іноземній валюті. До початку війни ця цифра була меншою на 4%. При цьому, 85% українців банкам не довіряють, а віддають перевагу зберіганню грошей вдома. Про це повідомив член Ради НБУ Богдан Данилишин .

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Валютні активи

За його словами, понад 85% валютних активів, а саме — $116 млрд становить готівкова іноземна валюта. У порівнянні з іноземною валютою, гривневі фінансові активи складають менше частки в загальних фінансових активах, і становлять 31%.

З цього числа 11% заощаджень припадає на строкові вклади населення, 11% - на строкові вклади бізнесу та 42% - на поточні рахунки.

Данилишин додав, що станом на 1 вересня 2023 року фінансові активи в іноземній валюті які включають готівку, валютні банківські депозити та облігації в іноземній валюті складали $136 мільярдів.