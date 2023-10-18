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18 жовтня 2023, 10:49 Читать на русском

Українські громадяни та бізнес тримають переважну частку активів у валюті «під подушкою» — Данилишин

Більшість українців, а саме 69%, зберігають свої заощадження в іноземній валюті. До початку війни ця цифра була меншою на 4%. При цьому, 85% українців банкам не довіряють, а віддають перевагу зберіганню грошей вдома. Про це повідомив член Ради НБУ Богдан Данилишин.

Більшість українців, а саме 69%, зберігають свої заощадження в іноземній валюті.
Фото: depositphotos

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Валютні активи

За його словами, понад 85% валютних активів, а саме — $116 млрд становить готівкова іноземна валюта. У порівнянні з іноземною валютою, гривневі фінансові активи складають менше частки в загальних фінансових активах, і становлять 31%.

З цього числа 11% заощаджень припадає на строкові вклади населення, 11% - на строкові вклади бізнесу та 42% - на поточні рахунки.

Данилишин додав, що станом на 1 вересня 2023 року фінансові активи в іноземній валюті які включають готівку, валютні банківські депозити та облігації в іноземній валюті складали $136 мільярдів.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 22

+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 жовтня 2023, 10:52
#
РНБО уже интересуют «карманы» граждан? Других проблем в стране нет?
+
+30
malfar
malfar
18 жовтня 2023, 11:16
#
То Данілишин, а то Данилов… є різниця
+
0
AAAA2000
AAAA2000
18 жовтня 2023, 13:51
#
Да? А какая разница?! Одно слово — румын!)
+
+38
financialGenius
financialGenius
18 жовтня 2023, 11:03
#
Ну так все правильно говорит … за 30 лет независимости не сделали ничего что бы доверять банковской системе , ссквжлым годом только хуже становилось и когда курс уходил в небо те 200 000 так и оставались 200 000 возврата через фгвфл, а в долларовом эквиваленте уменьшался … Зачем хранить валюту под такие же проценты или даже меньше чем уже в Швейцарии??? 3,69% ставка годовых в евро и долларе в одном из швейцарских банков …
+
0
financialGenius
financialGenius
18 жовтня 2023, 11:08
#
П.С. У нас даже чиновники не стесняются декларировать миллионы в наличной форме и папу тысяч на банковских счетах … давайте начните с себя и покажите пример всем украинцам !
+
0
Maks Programmer
Maks Programmer
18 жовтня 2023, 11:15
#
В якому із швейцарських банків?
+
0
financialGenius
financialGenius
18 жовтня 2023, 11:22
#
Кантональный банк швиц
+
0
Alex2006
Alex2006
18 жовтня 2023, 13:49
#
Що значить не зробили нічого? Після подій 2014 року банківська система дуже зміцнилась, і як бачите, навіть під час війни вони відчувають себе впевнено. Ото аби поскиглити, користуюсь банками з 2010 року і усе добре. При чому зазвичай в гривні на 85% і в гарному плюсі відносно варіанту, якби постійно нагрібав би валюту.
+
+28
kadaad1988
kadaad1988
18 жовтня 2023, 11:16
#
Я (идиот) держал свои активы перед майданом 2014-го в украинских банках, результат оказался весьма плачевным после прихода к власти парашенка и его воровской шайки… Теперь, только под подушкрй, как оказалось, так надежней.
+
+52
Riojas
Riojas
18 жовтня 2023, 11:22
#
Не дают покоя государству неощипаные гуси. создайте условия для инвестиций, а потом считайте. С учетом денежных реформ СССР, наверное нет ни одного гражданина, которого государство хоть раз не намахало со вкладами в национальной валюте.
+
+34
YevgenMuza
YevgenMuza
18 жовтня 2023, 11:24
#
По-моему, надо ещё больше запретов ввести на распоряжение собственными деньгами. Тогда точно все понесут деньги в банки.
+
+37
Бедный папа
Бедный папа
18 жовтня 2023, 11:48
#
Есть с кого брать пример «Правление НБУ хранит: 86% сбережений в инвалюте; 58% — за границей;»

https://minfin.com.ua/invest/articles/skolko-zarabatyvayut-gde-i-v-chem-hranyat-sberezheniya-topchinovniki-nbu/
+
0
Alex2006
Alex2006
18 жовтня 2023, 12:36
#
Мда, сумно, що небагато людей мають фінансову грамотність) Тримаю у гривні, фінансовий результат набагато кращий, ніж якби купував долари :)
+
+62
Mr Bungle
Mr Bungle
18 жовтня 2023, 12:55
#
Ти наш герой!
+
0
AAAA2000
AAAA2000
18 жовтня 2023, 13:54
#
З палати номер шість)))
+
0
geese
geese
18 жовтня 2023, 12:38
#
До войны было 80 ярдов, после стало 116 ярдов. Здорово, что во время войны население богатеет.
Было бы смешно, если бы не было так грустно
+
0
Philip92
Philip92
18 жовтня 2023, 12:52
#
Вряд ли 85% людей ошибается
+
0
Alex2006
Alex2006
18 жовтня 2023, 12:57
#
Лише тому вони так і роблять, «бо усі так роблять», а насправді реальний фінансовий результат ніхто не рахував чи рахував неправильно, тому й помилково вважає, що в результаті в плюсі) А насправді - у мінусі (https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/201333/), ще й зробили себе біднішими через купівлю долару (https://minfin.com.ua/blogs/alex2006/193472/).
+
0
geese
geese
18 жовтня 2023, 13:02
#
Просто нервы сохраняют.
+
0
Alex2006
Alex2006
18 жовтня 2023, 13:40
#
Яким чином? Тим, що йдуть на гарантовані збитки і приймають на себе ризики втрати готівки через крадіжку/знищення? Я спокійний і в гривні, бо знаю, що це завжди найвигідніший варіант, чому мені треба нервувати?
+
0
AAAA2000
AAAA2000
18 жовтня 2023, 13:56
#
Не нервуй. Пий і далі таблетки, які призначені! І все в гривні! Все в гривні!
+
0
Alex2006
Alex2006
18 жовтня 2023, 13:58
#
О, давно вас не було видно, зникли щось надовго після останньої ганьби) Вирішили знову спробувати подискутувати на якусь тему зі сподіванням, що хоч цього разу не виставите себе на посміховисько?) Чи просто вирішили вилити образу за попередні програні суперечки?
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