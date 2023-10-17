Курс валют НБУ: Долар подешевшав на три копійки

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Валютний ринок

НБУ на 17 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,28 грн.

До закриття міжбанку курс долара виріс на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подорожчав на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.

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