Національний банк України встановив на 17 жовтня 2023 року офіційний курс гривні на рівні 36,3297 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 3 копійки.
Курс валют НБУ: Долар подешевшав на три копійки
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Валютний ринок
НБУ на 17 жовтня встановив офіційний курс євро на рівні 38,28 грн.
До закриття міжбанку курс долара виріс на 9 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подорожчав на 10 копійок у купівлі та на 11 копійок у продажу.
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Джерело: Мінфін
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