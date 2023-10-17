Мінфін на аукціоні продав ОВДП лише на 9,22 мільярда

Міністерство фінансів 17 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 9,2 млрд грн (в еквіваленті), що на 11,79 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 20,99 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

► Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що пропонували інвесторам

17 жовтня Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 20 червня Міністерство фінансів розмістило на аукціоні облігації на рекордні 31,4 млрд грн. Це найбільша сума, залучена до держбюджету за тиждень від продажу ОВДП від початку року.