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17 жовтня 2023, 19:07 Читать на русском

Киргистан посилив вимоги для проживання росіян — ЗМІ

Уряд Киргизстану слідом за Казахстаном скасував практику візаран (visa-run), яка дозволяла іноземцям продовжувати термін свого перебування в країні, виїжджаючи не на довго за кордон. Як повідомили у пресслужбі киргизького МЗС, тепер для іноземних громадян запроваджено безвізовий режим за принципом «60/120», пише Цензор з посиланням на російський Forbes.

Уряд Киргизстану слідом за Казахстаном скасував практику візаран (visa-run), яка дозволяла іноземцям продовжувати термін свого перебування в країні, виїжджаючи не на довго за кордон.

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Що це означає

Тобто, при використанні безвізового режиму в'їзду до країни на строк до 60 днів повторний в'їзд можливий лише через 60 днів з моменту попереднього виїзду.

Обчислення термінів за принципом «60/120» буде застосовуватись щодо громадян, для яких встановлено 60-денний безвізовий режим. Щодо тих, хто може відвідувати Киргизстан у безвізовому порядку на строк до 90 днів, терміни будуть обчислюватися за принципом «90/180».

З урахуванням змін візової практики МЗС Киргизстану закликало іноземців заздалегідь планувати своє перебування на території країни та за необхідності оформлювати відповідні дозвільні документи: посвідку на проживання, реєстрацію, статус «кайрилман» (етнічні киргизи, які переселилися або бажають переселитися на територію Киргизії).

Наприкінці січня аналогічне рішення ухвалив уряд Казахстану.

Джерело: Мінфін
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