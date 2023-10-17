Міністр фінансів каже, що зростання ВВП України до 5% цьогоріч є цілком реальним

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Як зміниться ВВП України

«Усі чинники плюс фактичні надходження до бюджету формують очікування, що ВВП цього року може досягти 4−5%», — зауважив міністр.

Він підкреслив, що його прогноз, який зараз становить 4,7%, базується на підрахунках Мінекономіки і є цілком досяжним.

«Ми орієнтуємося на результати дев’яти місяців від початку року. Маємо достатньо позитивну динаміку економічної активності, відновлення економічних процесів», — пояснив Марченко.

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Крім того, за його словами, цьогоріч Україна отримала високий урожай, що певним чином збільшує перспективи. Розв’язання проблем із інфляцією також суттєво додає позитиву. Крім того, рівень споживання в країні наразі є досить високим. Водночас ритмічне надходження зовнішньої підтримки дає можливість мати обнадійливу перспективу до кінця року, зауважив міністр.

Нагадаємо

Згідно із прогнозом МВФ, зростання ВВП України наразі очікується на рівні 2%. Водночас у Фонді відзначають, що Україна відновлюється швидше, ніж очікувалося, та не виключають, що впродовж наступних місяців переглянуть прогноз для України в кращий бік.