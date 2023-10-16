Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики переглянув своє рішення по законопроєкту про фінансовий моніторинг політично значущих осіб. Норму, яка завадить євроінтеграції, прибрали. Про це написав член комітету Верховної ради Ярослав Железняк в Telegram.
Фінкомітет Ради переголосував норму про перевірки PEP
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Занепокоєння МВФ
Правку № 101 (яка викликала занепокоєння наших партнерів) про відкладення вступу в силу закону з моменту вступу у ЄС — відхилили", — написав він.
Як зазначив голова комітету Данило Гетманцев, «законопроєкт про пепів підтриманий в редакції, погодженій з партнерами, непорозуміння виправлене».
Що відомо про законопроєкт про PEP
Верховна рада 21 вересня схвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.
Законопроєктом №9269-д, зокрема, пропонується створити реєстр політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг (замість трьох років).
Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.
Водночас Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики 13 жовтня рекомендував до другого читання відкласти вступ закону. Цю норму вирішили переголосувати.
Politically Exposed Persons (PEPs) є терміном, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs — це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.
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