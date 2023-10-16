Фінкомітет Ради переголосував норму про перевірки PEP

Правку № 101 (яка викликала занепокоєння наших партнерів) про відкладення вступу в силу закону з моменту вступу у ЄС — відхилили", — написав він.

Як зазначив голова комітету Данило Гетманцев, «законопроєкт про пепів підтриманий в редакції, погодженій з партнерами, непорозуміння виправлене».

Що відомо про законопроєкт про PEP

Верховна рада 21 вересня схвалила в першому читанні зміни до закону про протидію відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.

Законопроєктом №9269-д, зокрема, пропонується створити реєстр політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, РЕРs) та повернути для них пожиттєвий фінансовий моніторинг (замість трьох років).

Цей пункт є структурним маяком меморандуму з МВФ і мав бути виконаний до кінця вересня 2023 року. Також це умова для відкриття перемовин про членство з ЄС.

Водночас Комітет Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики 13 жовтня рекомендував до другого читання відкласти вступ закону. Цю норму вирішили переголосувати.

Politically Exposed Persons (PEPs) є терміном, що використовується в сфері боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. PEPs — це особи, які займають високі державні посади або міжнародні посади, а також їхні близькі родичі.