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5 вересня 2023, 19:01 Читать на русском

Кабмін схвалив скасування мораторію на податкові перевірки

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок». Про це розповів постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет міністрів схвалив проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок».
Фото: pixabay.com

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«Законопроєктом пропонується внести зміни до Податкового кодексу та закону „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування“, якими передбачається, що з 1 жовтня 2023 року відновлюється проведення документальних (планових та позапланових) перевірок, проведення яких було заборонено до припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану на території України», — йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що перевірки під час дії воєнного стану проводитимуться за наявності безпечних умов для їх проведення.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 8401, який повертає систему оподаткування у довоєнний стан. Закон набрав чинності з 1 серпня 2023 року. Він є одним із 19 структурних маяків, передбачених угодою розширеного фінансування з МВФ.

Закон передбачає з 1 серпня скасування єдиного податку у 2% та частково — мораторію на перевірки для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінпослуг. З 1 жовтня повертається відповідальність за порушення у сфері застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

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0
zevs1
zevs1
5 вересня 2023, 19:53
#
Когда уже те выборы чтобы проголосовать против Зеленского и его Слуг Народа
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