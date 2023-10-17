Бернар Арно втратив місце другої найбагатшої людини у світі

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Арно є засновником та головним виконавчим директором LVMH, французького виробника розкоші, що включає такі бренди, як Louis Vuitton та Moet & Chandon. Його статки впали на $6,8 мільярда, коли компанія повідомила про менше зростання продажів.

За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Арно зараз становлять $155,1 мільярда, статки Безоса оцінюють у $156,3 мільярда.

Нагадаємо

Наприкінці 2022 року Арно став найбагатшою людиною світу, випередивши Ілона Маска з Tesla Inc., оскільки акції технологічних компаній зазнавали скрути за умов високої інфляції.

У травні Арно знову опустився на позицію нижче.

Бернара Арно запідозрили у відмиванні грошей

«Втрата багатства Арно відображає низькі продажі товарів класу люкс цього року на тлі охолодження попиту з боку втомлених від інфляції споживачів у США та різкого економічного відновлення Китаю. Акції LVMH впали приблизно на 10% у Парижі протягом трьох днів після звіту про прибутки та впали на 1,9% за рік», — пише видання.

Безос та Маск виграли від відновлення акцій технологічних компаній. Цього року Маск додав у свій капітал ще 96,8 мільярда доларів, оскільки акції Tesla зросли на 106%. З

Статки Безоса цього року виросли на $49,3 мільярда разом із зростанням акцій Amazon на 58%.