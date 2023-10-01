Бернара Арно запідозрили у відмиванні грошей

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Що відомо

Прокурор Парижа заявив, що розслідування розпочалося минулого року.

Французька газета Le Monde повідомила, що Саркісов у 2018 році купив низку обʼєктів нерухомості в Куршевелі через компанії-посередники, але кінцевим покупцем виявився Арно.

Стверджується, що головний виконавчий директор LVMH заплатив Саркісову близько 20 млн євро за володіння активами, тоді як Саркісов нібито отримав від угод прибуток у розмірі близько 2 млн євро.

Як повідомляє Le Monde, трансакції, мабуть, приховують походження коштів та особистість кінцевого покупця, Арно. Прокуратура Парижа відмовилася коментувати подробиці справи.

Нагадаємо

Французький мільярдер Бернар Арно раніше був найбагатшою людиною у світі після того, як випередив Ілона Маска. Статки Арно збільшилися з $48,6 млрд до $210,7 млрд у 2023 році.