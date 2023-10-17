Міністерство соціальної політики після перевірки Внутрішньо переміщених осіб (ВПО) припинила виплати понад 140 000 особам, які не відповідають критеріям. Це зменшило видатки на 400 млн на місяць. Про це в інтервʼю Forbes сказала міністерка соцполітики Оксани Жолнович.
Перевірка ВПО: 140 000 переселенців втратили виплати
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Перевірка ВПО
Перевірки ВПО пройшли після того, як в серпні Кабмін вніс зміни в постанову про те, що людина яка понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо) вона втрачає право на виплати. За словами міністерки, таких було виявлено близько 112 000 осіб.
Для бюджету — зменшення видатків орієнтовно на 400 млн на місяць, повідомила Жолнович.
«Наразі така верифікація відбувається постійно», — додала очільниця Мінсоцполітики.
Також щомісяця міністерство проводить перевірки щодо людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло.
«Таких було понад 12 000. Ще 9500 виявлені померлими, і ще у 9800 було здвоєння, тобто людина отримала виплати у кількох громадах», — зазначає міністерка соціальної політики.
У міністерстві зафіксували близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 000 грн. «Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн грн», — пояснює Жолнович.
Коментарі - 7
Ну як так? Лампочку на пошті двічі не обміняєш на один ІПН, а от тисячні виплати то без проблем.
про якогось судд. .який отримав пенсію 30000 гривен — пишуть усі газети. Верещать всі.
А про те , що 10000 чоловік отримували виплати в кількох громадах одночасно — 5000 в одній , 5000 в другій…
50 мільйонів кожного місяця …
ну так то ж не чинуши якісь , то простий нарід. йому можна.
Тут питання до мінцифри, е-допомоги і т.п. Як так? Ви ж всі отримуєте з/п і не малі і крім зарплат, розказуєте про чергові е-прориви і т.п., в результаті настільки елементарні речі і не враховані. Хай той «геній» що провтикав разом з тими що отримували і компенсують все що держава втратила за півтора року.
через закон про захист персональних даних в половині реєстрів немає коду фізичної особи. А без нього — не працює нормлально ідентифікація. І ніякого е-прориву не буде.
а от проблем від їх захисту — багато.
Мене вже до війни зупиняли на кордоні в аеропорту , бо мій повний тезка в розшуку. Кодів ніде немає - і я запізнюючись на літак доводив що я — це я , а не він.
Звісно проблема все та ж, але це не Закон про персональні дані.
А відсутність відповідальності.
Ну подумаєш 400 млн платили щомісяця різним аферистам, то не мої ж то з бюджету. Мільярди вкрали і ні з кого навіть премії не знімуть. Це ж не АТБ де всю недостачу магазину розкинуть на персонал, навіщо ж тут думати, і так сойдєт, на зп це не вплива.