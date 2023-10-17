Перевірка ВПО: 140 000 переселенців втратили виплати

Перевірка ВПО

Перевірки ВПО пройшли після того, як в серпні Кабмін вніс зміни в постанову про те, що людина яка понад 30 днів перебуває за кордоном без поважних причин (лікування, відрядження тощо) вона втрачає право на виплати. За словами міністерки, таких було виявлено близько 112 000 осіб.

Для бюджету — зменшення видатків орієнтовно на 400 млн на місяць, повідомила Жолнович.

«Наразі така верифікація відбувається постійно», — додала очільниця Мінсоцполітики.

Також щомісяця міністерство проводить перевірки щодо людей, які повернулися до свого постійного житла або мали власне житло.

«Таких було понад 12 000. Ще 9500 виявлені померлими, і ще у 9800 було здвоєння, тобто людина отримала виплати у кількох громадах», — зазначає міністерка соціальної політики.

У міністерстві зафіксували близько 250 осіб, які здійснили операції на суму понад 100 000 грн. Ще 80 осіб купили квартири чи земельні ділянки на понад 100 000 грн. «Був випадок, коли людина отримувала допомогу від держави майже рік і при цьому придбала Mercedes-Benz G 63 AMG 2023 року, вартість якого понад 9,5 млн грн», — пояснює Жолнович.