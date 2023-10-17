Курс валют на 17 жовтня: Долар на готівковому ринку дорожчає

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В обмінниках долар у покупці подорожчав на 1 копійку, а у продажу не змінився. Курс євро додав 2 копійки у купівлі та 9 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,20 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,55 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,12−38,20 євро — 40,35−40,59 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,45−36,47 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,41−38,42 грн/євро.

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