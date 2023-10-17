Найбільше IPO в Японії за останні 5 років: Kokusai Electric залучила $724 млн

Kokusai Electric, яка належить KKR, провела найбільше IPO в Японії за останні 5 років. Про це пише телеграм-канал Hugs.fund.

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Що відомо

Компанія встановила ціну за верхньою межею заявленого діапазону і оцінила себе в $2,8 млрд. Серед клієнтів Kokusai: Samsung, TSMC (TSM) і Micron (MU).

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», у Японії у першому півріччі 2022 року зафіксували найрізкіший з 2009 року спад кількості IPO.

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