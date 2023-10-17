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17 жовтня 2023, 9:16 Читать на русском

Банки у серпні видали 626 іпотечних кредитів на 900,9 мільйона — НБУ

Українські банки у серпні видали 626 іпотечних кредитів на загальну суму 900,9 млн грн. Це на 3,6% більше за кількістю і на 2,6% більше за сумою, ніж у липні, свідчать результати щомісячного опитування банків, яке проводить НБУ.

Українські банки у серпні видали 626 іпотечних кредитів на загальну суму 900,9 млн грн.
Фото: depositphotos

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Пільгове кредитування

«Рушієм іпотечного сегменту традиційно залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя», — зазначають у НБУ.

Як і раніше, про видачу нової іпотеки у серпні повідомили 5 банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Читайте: «єОселя»: За минулий тиждень видано кредитів на 246,9 мільйона

При цьому середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в серпні виросла до 8% з 7,9% у липні.

Де видали найбільше

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано у Києві та Київській області — 270 договорів на загальну суму 443,9 млн грн (49,3% від загального обсягу), Чернігівській (41 договір на 52,5 млн грн), Вінницькій (35 на 51,1 млн грн) та Рівненській (40 на 50,9 млн грн) областях.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», 3965 родин отримали кредити на купівлю житла на суму понад 5,7 млрд грн у рамках урядової програми «єОселя» з моменту її старту.

Джерело: Мінфін
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