3965 родин отримали кредити на купівлю житла на суму понад 5,7 млрд грн у рамках урядової програми єОселя з моменту її старту. Про це повідомили в уряді.
«єОселя»: За минулий тиждень видано кредитів на 246,9 мільйона
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Скільки видано кредитів
За минулий тиждень видано 157 кредитів на суму 246,9 млн грн.
Хто отримав:
- 83 військових за контрактом та силовиків;
- 46 родин без власного житла;
- 17 педагогів;
- 9 медиків;
- 1 науковець;
- 1 ветеран.
Читайте: За програмою «єОселя» видали іпотечних кредитів на 4,4 мільярди
Джерело: Мінфін
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