Приватбанк звільнив Ганну Самаріну з посади заступниці голови правління з питань фінансів з 4 січня 2024 року. Її контракт мав закінчитися тільки в 2026 році. Відповідне рішення наглядова рада Приватбанку ухвалила 13 жовтня.
З Приватбанку йде головна фінансистка Ганна Самаріна
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Що відомо
Наглядова рада Приватбанку задовільнила заяву Ганни Самаріної щодо звільнення з посади за власним бажанням.
Рада розірвала з нею трудовий контракт відповідно до статей 38 та 39 Кодексу законів про працю України.
Датою розірвання, тобто останнім днем роботи в банку, стане 4 січня 2024 року.
Ганна Самаріна працює на цій посаді з 1 січня 2018 року.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7
бумажные документы , отсутствие мобильных приложений, проведение операций по 3 недели — это европа !
распечатать и в рамочку.
уровень путтиботов падает… и на вас уже экономят ? :)