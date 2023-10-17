З Приватбанку йде головна фінансистка Ганна Самаріна

Приватбанк звільнив Ганну Самаріну з посади заступниці голови правління з питань фінансів з 4 січня 2024 року. Її контракт мав закінчитися тільки в 2026 році. Відповідне рішення наглядова рада Приватбанку ухвалила 13 жовтня.