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17 жовтня 2023, 8:36 Читать на русском

З Приватбанку йде головна фінансистка Ганна Самаріна

Приватбанк звільнив Ганну Самаріну з посади заступниці голови правління з питань фінансів з 4 січня 2024 року. Її контракт мав закінчитися тільки в 2026 році. Відповідне рішення наглядова рада Приватбанку ухвалила 13 жовтня.

Приватбанк звільнив Ганну Самаріну з посади заступниці голови правління з питань фінансів з 4 січня 2024 року.
Фото: forbes.ua

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Що відомо

Наглядова рада Приватбанку задовільнила заяву Ганни Самаріної щодо звільнення з посади за власним бажанням.

Рада розірвала з нею трудовий контракт відповідно до статей 38 та 39 Кодексу законів про працю України.

Датою розірвання, тобто останнім днем роботи в банку, стане 4 січня 2024 року.

Ганна Самаріна працює на цій посаді з 1 січня 2018 року.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

+
+30
mlp711141
mlp711141
17 жовтня 2023, 8:50
#
Поддерживаю увольнение по этим статьям… Видимо совесть взяла своё… Удачи ей в поиске работы на другом поприще, подальше от этого горе-банка…
+
0
yarg
yarg
17 жовтня 2023, 9:41
#
Просто признайте , что в польше нет ничего сравнимого по сервису и технологичности.
бумажные документы , отсутствие мобильных приложений, проведение операций по 3 недели — это европа !
+
0
mlp711141
mlp711141
17 жовтня 2023, 10:15
#
У разных банков по разному. В банке где у меня счёт, всё мгновенно, но при этом нет мобильного приложения, а посмотреть баланс по карте — мне в соседний город ехать к банкомату, а если в кассу, то самое близкое — Освенцим…
+
0
yarg
yarg
17 жовтня 2023, 10:16
#
Характеристика банка- «Все мгновенно. Но за деньгами нужно ехать в Освенцим».

распечатать и в рамочку.
+
0
mlp711141
mlp711141
17 жовтня 2023, 10:28
#
Деньги можно снять и в банкомате в ближайшем соседнем городе, а за выпиской по счёту нужно ехать в Освенцим.
+
+15
lohsuper
lohsuper
17 жовтня 2023, 9:47
#
Чувствует что не хочет служить в армии на передовой, поэтому пора валить
+
+13
yarg
yarg
17 жовтня 2023, 9:51
#
Кто ? Анна Самарина ?
уровень путтиботов падает… и на вас уже экономят ? :)
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