Латвія закрила два пункти пропуску на кордоні з рф

Контрольно-пропускні пункти (КПП) Вієнтулі і Педедзе на кордоні Латвії з росією відсьогодні зачинені. Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс в інтерв'ю Латвійському радіо, повідомляє «Європейська правда».

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Козловскіс повідомив, що, згідно зі звітом начальника Прикордонної служби Гунтара Пуятса, минула ніч минула без інцидентів, а люди, які прибули на КПП для перетину кордону, покинули їх.

«Закриття прикордонних переходів пройшло спокійно. З моменту ухвалення латвійським урядом відповідного рішення (четвер, 12 жовтня) російські служби працювали дуже повільно — не скажу, що багато, але все ж таки люди скупчувалися у Вієнтулі», — розповів він.

Наразі на КПП встановлено бетонні блоки, що перегороджують шлях, при цьому пункти не залишилися без візуального спостереження. Прикордонники з Вієнтулі та Педедзе будуть перенаправлені на інші КПП.