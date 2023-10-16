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16 жовтня 2023, 19:08 Читать на русском

В Україні почали тестувати сервіс перереєстрації авто у «Дії»

В Україні готують до запуску послугу онлайн перереєстрації автомобілів через додаток «Дія», і відсьогодні, 16 жовтня, починається бета-тестування сервісу. Про це повідомили віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, пише РБК-Україна.

В Україні готують до запуску послугу онлайн перереєстрації автомобілів через додаток «Дія», і відсьогодні, 16 жовтня, починається бета-тестування сервісу.
Фото: autoportal.ua

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Глава Мінцифри зазначає, що нова «революційна» послуга в майбутньому дозволить громадянам здійснювати продаж та купівлю машин «всього в кілька кліків».

«Невдовзі купити чи продати транспортний засіб можна буде онлайн прямо у смартфоні. Сьогодні стартує набір на бета-тестування такої функції у Дії», — додає очільник МВС.

Наразі чиновники закликають українців долучатися до бета-тестування сервісу.

Читайте: У «Дії» запустили бета-тест сервісу для купівлі та продажу авто

Як здійснюватиметься онлайн-перереєстрація

Перереєстрація в «Дії» буде доступна для:

  • легкових автомобілів,
  • мотоциклів,
  • мопедів.

Продавцю потрібно лише оформити договір у «Дії» та поділитися QR-кодом або посиланням. Покупець, своєю чергою, має ознайомитись з документом, вибрати номерні знаки та техпаспорт.

«Також буде можливість доставки документів. Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти», — розповів Федоров.

Він додав, що операції відбуватимуться без посередників та поїздок до сервісних центрів МВС.

«Після успішного завершення тестування всі користувачі зможуть переоформити легкове авто, мотоцикл чи мопед лише у кілька кліків. Охочі взяти участь у бета-тестуванні зможуть реально продати або придбати рухоме майно», — каже Клименко.

Записатися на бета-тестування можна за цим посиланням.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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16 жовтня 2023, 20:57
#
Круто! Подивимось як працюватиме.
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