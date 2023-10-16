В Україні почали тестувати сервіс перереєстрації авто у «Дії»

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Глава Мінцифри зазначає, що нова «революційна» послуга в майбутньому дозволить громадянам здійснювати продаж та купівлю машин «всього в кілька кліків».

«Невдовзі купити чи продати транспортний засіб можна буде онлайн прямо у смартфоні. Сьогодні стартує набір на бета-тестування такої функції у Дії», — додає очільник МВС.

Наразі чиновники закликають українців долучатися до бета-тестування сервісу.

Читайте: У «Дії» запустили бета-тест сервісу для купівлі та продажу авто

Як здійснюватиметься онлайн-перереєстрація

Перереєстрація в «Дії» буде доступна для:

легкових автомобілів,

мотоциклів,

мопедів.

Продавцю потрібно лише оформити договір у «Дії» та поділитися QR-кодом або посиланням. Покупець, своєю чергою, має ознайомитись з документом, вибрати номерні знаки та техпаспорт.

«Також буде можливість доставки документів. Наприклад, зможете купити машину в іншому регіоні, а номерні знаки та техпаспорт отримати на зручне відділення Укрпошти», — розповів Федоров.

Він додав, що операції відбуватимуться без посередників та поїздок до сервісних центрів МВС.

«Після успішного завершення тестування всі користувачі зможуть переоформити легкове авто, мотоцикл чи мопед лише у кілька кліків. Охочі взяти участь у бета-тестуванні зможуть реально продати або придбати рухоме майно», — каже Клименко.

Записатися на бета-тестування можна за цим посиланням.