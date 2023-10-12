У мобільному застосунку державних послуг «Дія» запустили бета-тестування сервісу купівлі-продажу автомобіля. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Міжнародному економічному форумі у Києві у четвер, передає Інтерфакс-Україна.
У «Дії» запустили бета-тест сервісу для купівлі та продажу авто
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Що відомо
«Зараз у бета-тесті запущена можливість купити, продати автомобіль у «Дії». Без центру МВС, без послуг «бігунків», які пропонують купити місце у черзі. За кілька кліків можна продати автомобіль у «Дії», — пояснив він.
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Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що з червня зареєструвати автомобіль можна буде безпосередньо в салоні, в серпні номери можна буде придбати онлайн, а у вересні весь процес купівлі-продажу авто переводиться в цифровий варіант.
Джерело: Мінфін
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