У «Дії» запустили бета-тест сервісу для купівлі та продажу авто

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Що відомо

«Зараз у бета-тесті запущена можливість купити, продати автомобіль у «Дії». Без центру МВС, без послуг «бігунків», які пропонують купити місце у черзі. За кілька кліків можна продати автомобіль у «Дії», — пояснив він.

Читайте: У МВС розповіли, коли купівля-продаж авто стане доступна через «Дію»

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що з червня зареєструвати автомобіль можна буде безпосередньо в салоні, в серпні номери можна буде придбати онлайн, а у вересні весь процес купівлі-продажу авто переводиться в цифровий варіант.