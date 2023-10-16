Курс валют на 16 жовтня: Долар на готівковому ринку у купівлі зріс на 10 копійок

У понеділок, 16 жовтня, на готівковому ринку курс долара у купівлі зріс на 10 копійок, а у продажу на 2 копійки. Євро подешевшало у купівлі та продажу на 10 копійок.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

В обмінниках долар у покупці подорожчав на 4 копійки, а у продажу подешевшав на 2 копійки. Курс євро знизився на 8 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 37,60−38,16 грн. Євро купують за 40,00 грн, а продають за 40,60 грн.

За даними валютного аукціону, на чорному ринку (в обмінниках) долар торгується за 38,13−38,16 євро — 40,27−40,56 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 36,36−36,37 грн/$. Торги євро проходять на рівні 38,30−38,32 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.